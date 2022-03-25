Selvi: Halkın bir gözü Ukrayna’da bir gözü ise marketlerde; Erdoğan’ın oyları yükseldi ama çok büyük bir sıçrama olmadı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'nin yaptırdığı bir ankette “Türkiye’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki tutumunu nasıl buluyorsunuz?” sorusuna halkın yüzde 76,4'ünün "Başarılı buluyorum" yanıtını verdiğini söyleyerek, enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle çok büyük bir sıçrama yaşanmadığını dile getirdi.

Selvi, yazısında "Farklı anket firmalarının yaptırdığı kamuoyu araştırmalarını izlemeye özen gösteriyorum. Ukrayna Savaşı’nda gösterdiği liderliğin Erdoğan’ın oylarında bir yükselişe neden olduğu belli. Ama çok büyük bir sıçrama yaşanmıyor. Peki neden? Burada siyasetin gerçekleri çıkıyor karşımıza" dedi.

Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Türk halkının bir gözü Ukrayna’da bir gözü ise marketlerdeki etiketlerde. Erdoğan’ın sergilediği liderliği destekliyor ama söz konusu enflasyon ve hayat pahalılığı olunca onu da terazinin diğer kefesine koyuyor. Siyasetin rasyonel kuralları burada devreye giriyor. Bu aslında demokrasimiz için bir zaaf değil tam aksine güvence. Küresel liderlik yükseltirken, ayçiçekyağının, patlıcanın, şekerin fiyatları söz konusu olunca aşağıya çekiyor.

Peki Türk halkı Ukrayna-Rusya Savaşı’nın ekonomimizi nasıl etkileyeceğini düşünüyor? Toplumun yüzde 93.5’i savaşın ekonomimizi etkileyeceği görüşünde. Olumsuz etkileyeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 95 seviyesinde.

Bu durum bize neyi gösteriyor? AK Parti’nin enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadeleyi iki hatta üç katına çıkarması gerektiğini gösteriyor. Bir numaralı, iki numaralı hatta üç numaralı öncelik ekonomi olmalı."