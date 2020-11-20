Selvi: Erdoğan tahmin ettiğimin ötesinde pozitif hava vermiş, TOBB üyelerinden "2003-2004’teki Erdoğan ile toplantı yaptık” diyenler oldu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Şurası'nda tahmin ettiğinin ötesinde bir pozitif hava verdiğini belirtti.

Selvi yazısında, "Pandemi nedeniyle ekonominin zor bir dönemden geçtiği süreçte, TOBB üyelerine moral dopingi olmuş. '2003-2004’teki Recep Tayyip Erdoğan ile toplantı yaptık'diyenler oldu. Bir başkan '2004’te de başkandım. O zaman Erdoğan, Başbakan’dı. Toplantı yaptık. Şimdi 2004’te Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığım toplantıdaki havayı yaşadım' dedi. Bu algı çok önemli. Çünkü ekonomi güven üzerine yürür." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğu sürece vatandaşa acı reçete uygulatmaz" görüşünü savundu.