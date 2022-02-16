Selvi: Erdoğan'ın rakibi KK değil 'HP'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini savunurken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın asıl rakibinin hayat pahalılığı olduğu düşüncesini dile getirdi.

Selvi, yazısının "Erdoğan'ın rakibi KK değil HP" başlıklı bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Tüm planlar Erdoğan’ın tasfiyesi üzerine kuruluyor. Bu seçimde Erdoğan’ın rakibi Kılıçdaroğlu ya da İmamoğlu değil, fiyat artışları. Market etiketleri, gıda ürünlerinin fiyatları ve elektrik faturaları. Yani hayat pahalılığı. O nedenle Erdoğan’ın rakibi KK değil, HP.

Kemal Kılıçdaroğlu değil Hayat Pahalılığı.

Erdoğan, fiyat artışıyla mücadeleden başarıyla çıkarsa, rakibi kim olursa olsun önemi yoktur."