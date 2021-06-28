Selvi, Erdoğan'ın başkanlık yaptığı toplantıyı yazdı: "Kadına şiddetin önlenmesinde Diyanet’e çok büyük görev düşüyor" tespiti öne çıktı

Selvi, yazısının ilgili bölümünde toplantıda söz alan kadınların İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin görüşlerini paylaştığını söyleyerek, "İstanbul Sözleşmesi’nin kadına şiddetle mücadelede bütüncül bir yaklaşım getirdiğini belirterek, sözleşmeden çekilmenin kadına yönelik şiddet ile mücadelede geri adım atılıyor gibi algılandığını belirtiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda az konuşuyor, daha çok sorulara cevap vermekle ve dinlemekle yetiniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili eleştirilere yanıt veriyor. 'Toplumsal hayatı etkileyecek bir hava oluştuğu için geri çekildik' diyor" ifadelerini kullandı.

Selvi, şöyle devam etti:

"Erdoğan’ın sözleri sadece bunlar değil, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda katılımcıları da etkileyen şu konuşmayı yapıyor: 'Kadına şiddetle mücadele konusundaki tavrımız. Sonuna kadar mücadele ediyoruz, edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi’ndeki hakların korunduğu ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 Sayılı Kanun’u koruyacağız. Açıklanacak olan eylem planımız doğrultusunda Kadına Şiddetle Mücadele Yasası’nı daha da güçlendireceğiz. Kadına yönelik şiddetle mücadelede çok kararlıyız' diyor.

Toplantıda kadına şiddetin önlenmesi konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı’na düşen görev gündeme geliyor. 'Kadına şiddetin önlenmesinde Diyanet’e çok büyük görev düşüyor' tespiti öne çıkıyor. Eleştiriler daha çok sosyal medyada din adına ahkâm kesen 'Sosyal medya vaizleri'ne yöneliyor. Bunların Diyanet’in resmi vaizleri olduğunu düşünmeyin. Tam aksine bunlar radikal ve selefi tipler. Sosyal medya platformlarından kadınlara yönelik kabul edilemez konuşmalar yapıyorlar. Radikal zihniyetli sosyal medya vaizlerinin İslam’a verdiği zarardan en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız. Toplantıya Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilk kadın başkan yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı da katılıyor. Huriye Martı, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda verilen hutbelerin sayısındaki artışı anlatıyor. Vaazlarda ve konferanslarda bu konunun işlendiğini ifade ediyor."

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