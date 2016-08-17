Selvi: Darbe girişiminin sıkı yönetim komutanları YAŞ'ta terfi listesindeymiş

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, darbe soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcılarının Genelkurmay'da yaptıkları aramalarda, Gülen Cemaati üyelerinin yeni kumpas belgelerine ulaştıklarını söyledi. Kuvvet komutanlarının hazırladıkları terfi listesi ile darbeci generallerin kasasından çıkan listedeki terfi isimlerinin farklı olduğunu da belirterek darbe girişiminin sıkı yönetim komutanları YAŞ'ta terfi listesindeymiş diyen Selvi "Komutanların terfisini istediklerinin karşısında ‘E’ yani emekliye sevk edilecek, uzatma alan ya da emekliye sevki istenenler ise terfi listesinde yer alıyor" ifadesini kullandı.

Abdulkadir Selvi'nin "Kasadan Kumpas Listesi Çıktı" başlığıyla bugün ( 17.08.2016) yayımlanan yazısı şöyle:

Eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın, "Milli orduya kumpas kurdular" cümlesi, Ergenekon süreciyle ilgili rota değişikliğine yol açmıştı.

17-25 Aralık darbe girişimine rağmen hâlâ birileri tarafından, ‘Hizmet hareketi’ olarak gösterilen FETÖ’cü yapılanmanın Türk Silahlı Kuvvetleri’ni ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıkmıştı.

15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ’nün TSK’da ne denli büyük bir güç haline geldiğini ortaya koydu.

Üzerinden 1 ay geçmesine rağmen 15 Temmuz gecesinin üzerindeki sis perdesi henüz aralanabilmiş değil. O geceye ilişkin pek çok şey karanlıkta ve aydınlatılabilmeyi bekliyor.

Kripto paşalar

Yalçın Akdoğan yıllar önce söyledi ama FETÖ’de kumpas bitmiyor. Darbe soruşturmasını yürüten savcıların, Genelkurmay’da yaptıkları aramalarda yeni kumpasın belgelerine ulaşıldı.

17-25 Aralık’tan bu yana yürütülen mücadeleye, FETÖ’nün MGK’da devlete yönelik tehdit olarak kabul edilmesine rağmen, 15 Temmuz’da TSK’daki generallerin yüzde 50’sinin bu yapılanmaya mensup olduğunu gördük. Kendisini gizlemeyi başaran, ‘Kripto Paşalar’ ise bu hesaba dahil değil.

1-4 Ağustos tarihinde yapılacak olan Yüksek Askeri Şûra’da tasfiye edileceklerini gören FETÖ’cülerin darbe tarihini öne çektikleri biliniyor.

Genelkurmay Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı Tuğg. Mehmet Partigöç’ün masasının üzerinde bulunan not bunu ortaya koyuyor. Partigöç, “Eşime” notu düşülen yazıda, “Biz bu teşebbüsü yapmasaydık, onlar bu YAŞ’ta bizim kafamızı koparacaktı” diyor.

Ancak Partigöç’ün çekmecesinden çıkan sadece eşine bıraktığı not değil. Onu anlatacağım. Ama askeri işleyişin anlaşılabilmesi için buraya bir virgül koymak istiyorum.

Yüksek Askeri Şûra’da kritik iki makam var; Genelkurmay Personel Başkanı Korg. İlhan Talu ile Genelkurmay Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı Tuğg. Mehmet Partigöç’ün başında bulundukları birimler.

TSK’da YAŞ’a gireceklerle ilgili çalışmalar nisan ayında büyük ölçüde şekillendiriliyor, mayıs ayında ise kuvvet komutanlarına sunulacak seviyeye getiriliyor.

Korg. Talu, YAŞ’ta terfi sırası gelen general ve amiraller ile ilk kez general ve amiral olacaklarla ilgili çalışmaları yürütüyor. İstihbarat raporlarını, sicillerini, kıdemlerini, terfi sıralarını hazırlıyor. Partigöç ise general ve amiral atamalarını yapıyor. General ve amiraller açısından stratejik öneme sahip olan kritik birimlerin başındaki İlhan Talu ile Mehmet Partigöç’ün, darbenin kilit isimlerinden olduğu ortaya çıktı. 15 Temmuz gecesinin en aktif isimlerinden olan darbeci iki general tutuklanarak cezaevine koyuldu.

Virgülden sonrası

Şimdi gelelim "virgül’den sonrasına..."

Darbe soruşturmasını yürüten savcılık, iki generalin kasasından YAŞ’a sunulacak olan listeler buluyor.

Bu listelere göre darbeye karıştığı ve darbe sonrası sıkıyönetim komutanlıklarında görevlendirildiği için tutuklanan, TSK’dan ihraç edilenler terfi listesinde yer alıyor.

Darbeye karşı çıkan ya da en azından darbeye destek vermediği için bugün görevinin başında olan generallerin bir kısmının isminin başında ise, ‘E’ yani emekliye sevk edilecek notu yer alıyor" ifadesini kullandı.

FETÖ’cülerle ilgili soruşturmalarda MİT’ten çok kısıtlı bilgiler istenirken, isminin karşısında, ‘E’ bulunanların dosyasına özenle, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’, ‘Başbakan’a küfür ediyor’ gibi notları yerleştiriyorlar.

Çok daha önemli bir nokta.

Telafi Şûra Beklentisi

YAŞ’la ilgili listeler hazırlanırken Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanları 12 Temmuz tarihinde yüz yüze görüşmeler yapıyor.

Kuvvet komutanları hazırladıkları listeleri bizzat Genelkurmay Başkanı’na iletiyor. Darbeci iki generalin kasasından çıkan listeler, kuvvet komutanlarının listesinin tersi.

Komutanların terfisini istediklerinin karşısında ‘E’ yani emekliye sevk edilecek, uzatma alan ya da emekliye sevki istenenler ise terfi listesinde yer alıyor.



Darbeci iki generalin kasasından çıkan ‘Kumpas belgeleri’ cumhuriyet savcılıklarının elinde. Ancak ortaya çıkan, ‘Kumpas listeleri’ nedeniyle TSK’da, ‘Telafi Şûrası’ beklentisi hâkim.