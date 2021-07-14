Selvi: Cumhurbaşkanlığı adaylığında Kılıçdaroğlu’nun kafasında İmamoğlu ve Yavaş’a yer olmadığı anlaşılıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısında Millet ittifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kriterlerini açıklamasına ilişkin olarak, "Bu kriterlerde bir eksik var. O da adı Kemal Kılıçdaroğlu olacak denilmiyor. Kılıçdaroğlu, ideal cumhurbaşkanı olarak kendini tarif ediyor. Burada geri vitese atar mı? Bence Kılıçdaroğlu, her geçen gün Cumhurbaşkanlığı adaylığına doğru daha çok yaklaşıyor" düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. İmamoğlu ve Yavaş’ı kendine rakip olarak görüyor. Ayrıca kamuoyu araştırmalarında İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu’nu ikiye katlıyorlar" yorumunu yaptı.

Selvi, şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu, 'Belediye başkanlarımızın birinci görevi, halka verilen sözleri tutmak' demek suretiyle İmamoğlu ve Yavaş’a kırmızı kart gösterdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın, 'Değerlendirmeyi Genel Başkanımız yapmış. Doğru, belediye başkanlarımızın birinci görevi millete hizmet etmektir' diyerek ikinci kırmızı kartı göstermiş oldu.

Cumhurbaşkanlığı adaylığında Kılıçdaroğlu’nun kafasında İmamoğlu ve Yavaş’a yer olmadığı anlaşılıyor. Ama bu işin bir de İmamoğlu ve Yavaş cephesi var. Mansur Yavaş’ı bilmem ama Ekrem İmamoğlu henüz sözünü söylemedi. Ama İmamoğlu’nun, Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi’nin bu tavrından dolayı çok rahatsız olduğu söyleniyor. CHP Genel Merkezi’nin kendisine karşı olduğunu düşündüğü ifade ediliyor. Bence İmamoğlu’nun bu tespiti yanlış değil. CHP Genel Merkezi Ekrem İmamoğlu’nun adaylığına sıcak bakmıyor.

Meral Akşener ya da HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar da muhalefet liderleri olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu’na yükleniyor. Bugün AK Parti grubu var. Peki Erdoğan neden Kılıçdaroğlu’nu hedef alıyor? Çünkü Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun karşısına aday olarak çıkmasını istiyor."

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TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı'nın adayı, nefsini terbiye etmiş biri olmak zorunda