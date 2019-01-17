Selvi: Binali Yıldırım, 3 Mart'ta istifa edebilir

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım'ın 3 Mart tarihinde TBMM Başkanlığı'ndan istifa edebileceğini yazdı.

Selvi'nin "CHP’de İzmir krizi, AK Parti’de İstanbul söylentisi" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Binali Yıldırım’ın belediye başkan adaylarıyla ilgili listelerin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verileceği 19 Şubat ya da YSK tarafından kesinleşen listelerin açıklanacağı 3 Mart tarihinde istifa edebileceği konuşuluyor. Ama bu senaryoların hepsi Binali Yıldırım’ın dışında konuşuluyor. Asıl belirleyici olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iradesi ve Binali Yıldırım’ın kararı olacak. Henüz Binali Yıldırım cephesinden istifa edeceği yönünde bir sinyal gelmiş değil.

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