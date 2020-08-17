Selvi: Bilirkişilik yapan uzmanlar, "Duygu Delen'in düştüğü yer ile bina arasındaki mesafenin açıklığı intihardan ziyade aşağıya itildiğini gösteriyor" tespitini yaptı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Gaziantep'te, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan’ın evinin penceresinden düşerek ölen Duygu Delen'in şüpheli ölümünün açığa çıkarılması gerektiğini belirtti. Selvi, bilirkişilik yapan uzmanların, "Duygu Delen’in düştüğü yer ile bina arasındaki mesafenin açıklığı intihardan ziyade aşağıya itildiğini ya da atıldığını gösteriyor." tespitini yaptığını yazdı.

Selvi, "Mehmet Kaplan ifadesinde her şeyi en ince detayına kadar anlatıyor ama bir tek Duygu Delen’in 4’üncü kattan düşerek ölümünü görmüyor. Adli Tıp raporu çıktığında, bilirkişi raporu hazırlandığında olayın aydınlatılacağına inanıyorum. İnanmak istiyorum." düşüncesini dile getirdi.

Selvi yazısında şunları kaydetti:

Duygu Delen’in 4’üncü kattan düşmesini gösteren bir video kaydı var. Çok önemli bir kanıt. Daha önce bu tür davalarda bilirkişilik yapan uzmanlarla konuştum. Videoyu izledikten sonra bazı tespitlerde bulundular.

1- Düştüğü yerin mesafesi: Duygu Delen’in düştüğü yer ile bina arasındaki mesafenin açıklığı intihardan ziyade aşağıya itildiğini ya da atıldığını gösteriyor.

2- Düşüş şekli: İntihar edenler bu şekilde kendini atmazlar. Duygu Delen tepesi aşağıya ve hızlı bir şekilde zemine çakılmış durumda.

3- Kolları ve bacaklarının şekli intihar edenlerde genellikle farklı yönde ve açıklıkta olur.

4- Duygu Delen düşmeden önce bir çocuk bisikletiyle geçiyor. Birkaç saniye sonra Duygu Delen yıldırım hızıyla yere çakılıyor. Çocuk hem çok sakin, hem de karşıya bakıyor, yukarıya bakmasını gerektirecek bir anormallik görmüyor. Her şey bir-iki saniye içinde oluyor.

Duygu Delen intihar mı etti, yoksa Mehmet Kaplan tarafından dördüncü kattan aşağıya mı atıldı? Bunu açıklığa kavuşturacak olan bulgulardan birisi de Adli Tıp raporu olacak. Adli Tıp raporunun uzman isimlerce ve titiz bir şekilde hazırlandığı bilgisine ulaştım.

O beni çok umutlandırdı.

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