Selvi: Atatürk inşacıydı, yatırımları desteklerdi, İnönü ise yasakçıydı; Kılıçdaroğlu Atatürk üzerinden oy alıp, İnönü çizgisini takip ediyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kanal İstanbul projesine karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken, "Cumhuriyetin ilk dönem eserlerinin altında imzası olan Atatürk inşacıydı. Yatırımları desteklerdi. Demirel anekdotundan da anlaşılacağı gibi İnönü ise yasakçıydı. Kılıçdaroğlu ise Atatürk üzerinden oy alıp, İnönü çizgisini takip ediyor" düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Bir parti ülkesine yapılacak yatırımlara karşı çıkar mı, diye sorabilirsiniz. Bir partinin her karşı çıktığı eser gerçekleştiğinde halka büyük hizmet olarak döner ama buna rağmen o parti o eserlere karşı çıkmaya devam eder mi, diye de sorabilirsiniz. O soruların tek bir cevabı var. O da CHP. CHP’nin istikrarlı olduğu tek konu var. Dev eserlere karşı çıkmak" görüşünü savundu.

Selvi, "Oysa ülkemizin en önemli sorunu işsizlik. Kanal İstanbul 500 bin kişiye istihdam sağlayacak. En büyük sorunu işsizlik olan ülkemizde bu 2 milyon insanın bu işten ekmek yemesi demektir. İstanbul’a yeni bir İstanbul daha ekleyecek. Üretime 28 milyar dolar, gayrisafi milli hasılaya 12 milyar dolar katkı yapacak" dedi.

"Herhalde Boğaz’ı kayıkla geçmeye devam ederdik"

Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Boğaziçi Köprüsü’nü yaparken Demirel’e, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü yaparken Özal’a, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü yaparken Erdoğan’a karşı çıktılar. Şimdi bir an CHP’nin karşı çıktığı eserlerin olmadığı düşünün. Keban’ı, Seyhan’ı olmayan, elektrik üretmeyen, Boğaz köprülerinden geçilemeyen bir Türkiye olurdu. Herhalde Boğaz’ı kayıkla geçmeye devam ederdik.

CHP, Atatürk’ün partisi. Siyasi bir pırıltısı olmamasına rağmen seçmenler CHP’ye Atatürk’ün partisi olduğu için oy veriyor. Ancak CHP Atatürk’ün yolunu mu takip ediyor yoksa İnönü zihniyetini mi?

Atatürk öldükten sonra paralardan resmini çıkarıp Atatürk’ü unutturmaya çalıştığı için İnönü’ye karşı çıkanları kastetmiyorum. İzmir İktisat Kongresi’ni düzenleyen, Cumhuriyetin ilk dönem eserlerinin altında imzası olan Atatürk inşacıydı. Yatırımları desteklerdi. Demirel anekdotundan da anlaşılacağı gibi İnönü ise yasakçıydı. Kılıçdaroğlu ise Atatürk üzerinden oy alıp, İnönü çizgisini takip ediyor."

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