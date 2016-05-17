Selvi: AKP'de temayül yoklamasında genel başkanlık için Binali Yıldırım ismi birinci çıktı

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, AKP'de yeni genel başkan için yapılan temayül yoklamasında Binali Yıldırım isminin birinci çıktığını yazdı. Selvi, listenin ikinci sırasında Bekir Bozdağ'ın, üçüncü olarak da Numan Kurtulmuş'un yer aldığını belirtti. "Bu ne demek? Birinci Erdoğan, ikinci Erdoğan, üçüncü yine Erdoğan. Başka bir ifade ile temayül yoklamasından Recep Tayyip Erdoğan çıktı" görüşünü dile getiren Selvi, "AKP’de sürpriz yok" ifadesini kullandı.

Selvi'nin Hürriyet'te "AK Parti'de temayülden kim çıktı?" başlığıyla yayımlanan (17 Mayıs 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

5. partinin ayak sesleri

Süreç AK Parti ile MHP’yi yakınlaştırdı. Bahçeli’nin kurultaya gitmemeye, AK Parti’nin ise partili cumhurbaşkanlığını gerçekleştirmeye ihtiyacı var. Pazar günkü yaşananlardan sonra MHP’de, beşinci partinin ayak sesleri duyulmaya başladı. Bu kapsamda Ankara kulislerinde konuşulan bir değerlendirmeyi yansıtmak istiyorum.

MHP bölünme sürecine girdi. Meral Akşener kongreyle sonuç alamazsa, kendisiyle birlikte hareket edenlerle bir parti kurabilir. Bu durumda MHP kan kaybedecek. Türkiye partisi olma yolunda barajı aşan HDP ise terörle mücadelede başarılı bir sınav veremediği için barajın altına düştü. 2016 sonu ya da 2017 başında yapılacak bir erken seçimde, MHP ile HDP barajın altında kalabilir. Bu durumda, 3 Kasım 2002 seçimlerinde olduğu gibi AK Parti ve CHP’den oluşan bir Meclis tablosu ortaya çıkar. Böylece, AK Parti tek başına Anayasa’yı değiştirecek bir çoğunluğa sahip olur.

Bu senaryoyu kafanızın bir kenarında tutun. Ama partili cumhurbaşkanlığının akıbeti ortaya çıkmadan bu tür değerlendirmeleri yapmak için erken. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün önce görüştüğü bir grup milletvekiline, “Erken seçim yok” dediğini biliyoruz. Şurası bir gerçek ki, zemin kaypak. Siyaset her gün kendi şartlarıyla doğuyor. B planı olarak açıklanan, partili cumhurbaşkanlığının Meclis’teki dağılım dikkati alındığında A planı olduğu söylenebilir.

Özal ve Demirel'in kaderi

Özal ve Demirel Çankaya’da otururken altlarında güçlü bir şekilde duran partilerinin olmamasının eksikliğini hissettiler. Partili cumhurbaşkanlığı olsa Özal ANAP’ın başında, Demirel DYP lideri olarak cumhurbaşkanlığı görevini yürütseydi, iki partinin kaderi böyle mi olurdu?

Erdoğan, AK Parti’ye hâkim. AK Parti’nin tek lideri var, o da Erdoğan. Tamam. Ama netice itibariyle bu fiili bir durum. Resmi olarak genel başkanı değil. O nedenle, “Ama benim bir partim yok” diye değerlendirme yapması yadırganmamalı. Düşük profilli, yüksek profilli değil tek profil var; o da Erdoğan profili. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uyumlu bir başbakanı seçmek.

AK Parti’de kum saati dolmaya başladı.

Dün il başkanlarının nabzı tutuldu.

Bir parti yöneticisiyle konuştum. Teşkilatlarda geleceğe ilişkin bir kaygı olmadığının altını çizdi. Bunun Erdoğan’ın güçlü liderliğinden kaynaklandığını ifade etti.

İl başkanlarından 3 mesaj

İl başkanları toplantı girişinde üç mesaj verdiler:

1- Kongreye ortak adayla gidilecek.

2- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kanaati belirleyici olacak.

3- Genel başkan kim olursa olsun onun arkasında duracağız.

Bu arada ilk temayül yoklamasında Binali Yıldırım ismi açık ara ön plana çıktı:

1- Binali Yıldırım.

2- Bekir Bozdağ.

3- Numan Kurtulmuş

1. Erdoğan 2. Erdoğan 3. Erdoğan

Bu ne demek? Birinci Erdoğan, ikinci Erdoğan, üçüncü yine Erdoğan

Başka bir ifade ile temayül yoklamasından Recep Tayyip Erdoğan çıktı.

AK Parti’de sürpriz yok.

Su akıp yatağını buluyor.

Binali Yıldırım ismi her geçen gün daha çok ön plana çıkıyor.