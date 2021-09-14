Selvi: AKP’li üyeler hayat pahalılığının en acil sorun olduğunu söylüyor, Erdoğan da ‘Ekonomi en önemli gündem maddesi’ diyor

AKP'nin ekonomi ve hayat pahalılığa çare bulması gerektiğine sık sık dikkat çeken Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP MKYK toplantısında bazı AKP'li üyelerin hayat pahalılığının en acil sorun olduğunu söylediği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da ekonomiyi öncelediğini yazdı.

AKP MKYK toplantısından bilgiler aktaran Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Satın alma gücüne göre Türkiye’nin gelişmiş ülkeler arasında çok iyi bir noktada olduğuna ilişkin sunumdan sonra bazı üyeler hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısının halkın en acil sorunu olduğunu belirterek itiraz ediyorlar. Erdoğan bu görüşleri dinledikten sonra, 'Ben de aynı kanaatteyim. Ekonomi en önemli gündem maddesi' diyor.

AK Parti genel başkan yardımcılarının başkanlığında MKYK üyeleri bir süredir sahayı gezip halkın nabzını tutuyordu. Sahadaki tespitlere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi veriliyor.

Afgan göçmenler ve ekonomi ilk iki sırada geliyor. 'Vatandaş en çok hayat pahalılığından şikâyetçi' deniliyor. Geçen hafta ise ekonomiyle ilgili olarak yapılan bir sunumdan sonra enflasyonun düşürülmesi için çalışılması talimatını vermişti.

Pandemi sürecinde yaşanan sorunlar bütün dünyada ekonomiyi öncelikli sorun haline getirdi. Pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte hızlı bir büyüme sürecine girildi. Ama zaten zor geçinen geniş kitleler, geçim sıkıntısını çok derinden hissediyor."

Selvi, "Geçim sıkıntısını çok derinden hisseden kesimler aynı zamanda AK Parti’nin seçmen tabanını oluşturuyor. AK Parti, seçkinlerden değil, yoksullardan ve orta gelir grubundan oy alıyor" dedi.