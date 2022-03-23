Selvi: "28 Şubat mağdurları şimdinin zalimi oldu" gibi bir algı oluşturmaya çalışmak doğru değil

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Adana'da polisin Furkan Vakfı üyelerine şiddet uygulamasına ilişkin olarak, "Adana’da polisin Furkan Vakfı üyelerini coplamasını doğru bulmuyorum, Bırakın doğru bulmayı tepki gösteriyorum" dedi.

"Coplara da Furkan Vakfı'na da hayır" diyen Selvi, Furkan Vakfı'nı FETÖ'nün farklı bir versiyonu olarak tanımlarken, "Adana’daki tasvip edilmez olay üzerinden kimse Furkan Vakfı’nı da aklamaya çalışmasın. Bu olayda Alparslan Kuytul ekibinin kurduğu tuzak göz ardı edilmesin" dedi.

Selvi, başörtülü bir polisin, başörtülü bir kadını coplaması hakkında da şunları yazdı:

"Bırakın başörtülü bir kadının coplanmasını, coplayanın başörtülü bir polis olmasını, erkek olsun kadın olsun, başı açık olsun başı örtülü olsun kime karşı şiddet uygulandıysa karşıyım. Başörtülü polisin başörtülü bir kadını coplaması elbetteki yüreğimi sızlattı. Ama o başörtülü olmasa da fark etmezdi. Netice itibarıyla insan. Ama bunun üzerinden 28 Şubat mağdurları şimdinin zalimi oldu gibi bir algı oluşturmaya çalışmak doğru değil."

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