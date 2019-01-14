Selma Irmak ile Sebahat Tuncel, süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başlıyor

T24

Tutuklu bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Başkanı Sebahat Tuncel ile tutuklu bulunan bir diğer siyasetçi Selma Irmak, süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başlayacaklarını duyurdu. 2 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan siyasetçiler “Abdullah Öcalan’ın tecridinin kaldırılması için” süresiz-dönüşümsüz açlık grevinin 68. gününde olan HDP Hakkâri Leyla Güven’e destek olacaklarını belirtti ve “demokrasi güçlerini dayanışmaya” çağırdı.

İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde tecritte olan Abdullah Öcalan'ı kardeşi Mehmet Öcalan’ın ziyaret ettiği öğrenilmişti. Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi alınamazken, Öcalan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu gelişmenin ardından "Abdullah Öcalan’ın üzerindeki tecridin kaldırılması” için 68 gündür açlık grevinde olan tutuklu milletvekili Leyla Güven’in avukatları, PKK lideri ile yapılan görüşmenin ardından cezaevine gitmişti. Avukatları, Güven’in sağlık durumundan ötürü görüşe çıkamadığını belirtmişti. Öcalan, 27 Temmuz 2011’den bu yana avukatları, 11 Eylül 2016’dan bu yana da ailesiyle görüştürülmüyordu. Son görüşmeyi yine önceki gün ziyaretine giden kardeşi Mehmet Öcalan yapmıştı.

Eski HDP Hakkâri Milletvekili Selma Irmak ile DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel de yaptıkları bir açıklama ile süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başlayacaklarını duyurdu.

İki siyasetçinin tutuklu bulundukları Kandıra Cezaevi önünde okunan açıklamaları şöyle:

"Leyla Güven arkadaşımızın başlattığı süresiz ve dönüşümsüz açlık grevi 67. Gününde ve bütün cezaevlerinde yeni katılımlarla direniş büyüyerek devam ediyor. Leyla Güven’in talebi bireysel değil, toplumsal bir taleptir. Milyonlarca Kürt’ün ve demokrasi, barış ve özgürlük isteyen milyonların talebidir. Sayın Öcalan’ın kardeşi ile yapmış olduğu yarım saatlik görüşme önemlidir. Ancak bu tecrit ve izolasyon politikasının son bulduğu anlamına gelmemektedir. Mutlak tecrit ve izolasyon politikasının son bulması için bizler de 15 Ocak’tan itibaren süresiz dönüşümsüz açlık grevine başlıyoruz.

Mutlak tecrit son bulana kadar eylemselliğimizin devamı konusundaki kararlılığımızı belirtmek istiyoruz.

Tüm demokrasi güçlerini açlık grevi direnişçilerinin taleplerinin karşılanması için dayanışmaya ve mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz."