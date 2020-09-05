Sellerin bu sene 99 kişiyi öldürdüğü Sudan'da OHAL ilan edildi

Sudan'da bu sene toplamda 99 kişinin ölümüne sebep olan seller nedeniyle üç aylığına olağanüstü hal ilan edildi.

Sudan Güvenlik ve Savunma Konseyi ülkenin aynı zamanda doğal afet alanı ilan edildiğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, sellerde 99 kişinin hayatını kaybetmesinin yanı sıra 46 kişinin yaralandığını ve 100 bin evin tahrip olduğunu duyurdu. Sellerden toplamda yarım milyon insanın etkilendiği belirtildi.

Bakanlık, ülkede bu sene yağış ve sellerin seviyesinin 1946 ve 1988 yıllarındaki rekorları kırmasının beklendiğini bildirdi.

Güvenlik ve Savunma Konseyi, selin sonuçlarıyla ilgilenmesi için gelecek aylarda bir komite kurulacağını açıkladı.