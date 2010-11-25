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Dünya

SELLER 9,7 MİLYAR DOLARLIK ZARAR VERDİ İSLAMABAD (A.A)

25 Kasım 2010 12:13

-SELLER 9,7 MİLYAR DOLARLIK ZARAR VERDİ İSLAMABAD (A.A) - 25.11.2010 - Pakistan'da geçen Temmuz ve Ağustos aylarında meydana gelen sel felaketinin ülke ekonomisine verdiği zararın 9,7 milyar dolar olduğu bildirildi. Dünya Bankası ve Asya Kalkınma Bankası raporlarına göre, Pakistan'da ülkenin en büyük doğal felaketi olarak kabul edilen seller, ülke ekonomisinde 9,7 milyar dolar kayba yol açtı. Şimdiye kadar Pakistan'a sağlanan uluslararası yardımların yetersizliğinin vurgulandığı raporda, ülke ekonomisinin toparlanması ve yeniden yapılandırma projelerinin biran önce hayata geçirilmesi için uluslararası toplumun Pakistan'a daha fazla destek sağlaması çağrısında bulunuldu. 21 milyon insanı doğrudan etkileyen sel felaketinde iki binden fazla kişi ölmüş, 8,5 milyondan fazla kişi evsiz kalmıştı.  -SELLERDEN ETKİLENEN HER AİLEYE BİN 450 TL- Pakistan İçişleri Bakanı Rahman Malik ise, sellerden etkilenen her aileye 85 bin Rupi (1,450 TL) yardım verileceğini açıkladı. Hükümetin selzede ailelere yönelik geniş kapsamlı maddi yardım çalışmalarına başlatacağını belirten Malik, sellerden etkilenen yaklaşık 1,5 milyon ailenin kayıtlara geçirildiğini, yardımların bundan sonra daha düzenli ulaştırılacağını söyledi. Muhalefetin ve bazı medya organlarının selzedelere dağıtılan para yardımlarında yolsuzluk yapıldığı iddialarını reddeden Malik, sel mağduru ailelerin reislerine elektronik kartlar verileceğini ve nakdi yardımların bankalardan yapılacağını, bu uygulama ile yolsuzluk yapmanın mümkün olmayacağını kaydetti.

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