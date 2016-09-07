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Selin Şekerci için sosyal medyada destek kampanyası

Şekerci'nin 2014 yılında attığı bir tweet gündem oldu

07 Eylül 2016 18:44

Sosyal medya ağı Twitter’da birçok TV dizisinden tanınan tiyatro sanatçısı Selin Şekerci için #SelinŞekerciYalnızDeğildir etiketiyle bir kampanya başlatıldı.  

Selin Şekerci, Twitter hesabından iki yıl önce Emine Erdoğan'la ilgili yazdığı sözlerin AKP'ye yakın medya tarafından 'hakaret' olarak nitelendirilmesinin ardından sosyal medyada gündem oldu. 

 

Selin Şekerci ne yaptı?

 

Selin Şekerci, "Bunların hepsi, bu yalanlar sahtekarlıklar ve gidişleri yıllar sonra film olacak ve ben Emine Erdoğan'ı oynamaya talibim:B gikkirik gikkirik" tweeti ile tekrar gündem oldu ve AKP'liler tarafından tepki çekti. Şekerci aynı zamanda ATV'de yayınlanan bir dizide rol alıyor. 

 

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sosyal medyaSelkin ŞekerciTwitter

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