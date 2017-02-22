Selin Sayek Böke'den kendisine yöneltilen ölüm tehdidi için ilk açıklama

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın konuğu olan ve referandum sürecine ilişkin partisinin kampanyası ve “neden hayır dediğini” anlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke'ye ölüm tehdidi yöneltildi. CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Böke, bir gazetecinin geçmiş olsun dileyerek, yaşananları sorması üzerine şu yanıtı verdi:

''Geçmiş olsun mesajını tehdit edilen herkes adına alıyorum. Bugün yaşatılan korku iklimi kendi sesini özgürce çıkarmak isteyen milyonlara uygulanıyor. Biz demirden korksak trene binmezdik. Biz çocuklarımızın geleceğine dair bir endişemiz olmaza siyasete girmezdik.

"Eğer çocuklarınızın korkmadığı bir Türkiye inşa etmek istiyorsak, hepimizin korkusuzca ortak bir mücedele vermesi gerekiyor. Bu tehditler bizi yıldıramaz. Biz aydınlık bir Türkiye inşa etmek için arkamızda milyoların gücüyle, bütün Türkiye'nin çocuklarının gözündeki ışıltıyla bir mücadelenin parçasıyız. Dün yaşanmış olanın kimse için tekrar etmeyeceği birTürkiye için ben dimdik ayaktayım ve ben bilmiyorum ki asla yalnız değilim.''

Özel tim karşıladı

Ankara'ya indiğinde ise Böke'yi Esenboğa havalanında, robokop giysili özel tim görevlisi kalabalık bir polis ekibi karşıladı. Güvenlik görevlileri, Böke'ye, hakkındaki ihbarın ciddi olduğunu belirtirken, benzer ihbarın emniyete de yapıldığı ve bunun üzerine polisin teyakkuza geçtiği bilgisini paylaştı.

Polis ve CHP'li yöneticiler eşliğinde evine götürüldü

Olayın CHP yetkilileri tarafından da öğrenilmesi üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da Böke'yi havaalanında karşıladı. Böke, polis ve CHP yöneticileri eşliğinde Ankara'daki evine kadar getirildi. Güvenlik görevlileri, apartmana girerek, binada geniş çaplı bir arama ve inceleme yaptıktan sonra Böke'yi evine bıraktı.