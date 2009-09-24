Selin İstanbul'a faturası 70 milyon TL

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’e sunulan hasar raporunda İstanbul'da gerçekleşen sel felaketinin İstanbul'a bilançosunun 70 milyon TL olduğu belirtildi.



İstanbul'da 30 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sonrası Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca hazırlanan ve bugün düzenlenen afet işleri toplantısında Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'e sunulan rapora göre selde en çok zarar gören ilçelerin Kağıthane, İkitelli ve Silivri olduğu belirtilirken raporla ilgili detaylar şu şekildedir:



Alt yapı hasarı:



69 milyon 332 TL



En çok zarar gören ilçeler:



Kağıthane

İkitelli

Silivri



Toplam zarar gören konut ve işyeri sayısı:



4 bin 730



Zarar gören fabrika sayısı:



Çatalca'da 10

Esenyurt'ta 6

Şişli Ayazağa'da 1