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Selin İstanbul'a faturası 70 milyon TL

İstanbul'da gerçekleşen sel felaketinin hasar tespit bilançosu raporu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından oluşturuldu.

24 Eylül 2009 03:00

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’e sunulan hasar raporunda İstanbul'da gerçekleşen sel felaketinin İstanbul'a bilançosunun 70 milyon TL olduğu belirtildi.

İstanbul'da 30 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sonrası Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca hazırlanan ve bugün düzenlenen afet işleri toplantısında Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'e sunulan rapora göre selde en çok zarar gören ilçelerin Kağıthane, İkitelli ve Silivri olduğu belirtilirken raporla ilgili detaylar şu şekildedir:

Alt yapı hasarı:

69 milyon 332 TL

En çok zarar gören ilçeler:

Kağıthane
İkitelli
Silivri

Toplam zarar gören konut ve işyeri sayısı:
 
4 bin 730

Zarar gören fabrika sayısı:

Çatalca'da 10
Esenyurt'ta 6
Şişli Ayazağa'da 1

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