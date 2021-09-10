Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşandı

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, iki yıllık evliliklerini bugün noktaladı. Beykoz Adliyesi'nde görülen davada çift anlaşmalı olarak boşandı.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski futbolcu Gökhan Çıra, iki yıllık evliliklerini noktaladı. Çiftin, çeşitli konularda yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle boşandığı öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre, mahkemeden önce avukatları aracılığıyla anlaşan çift, kozmetik firmasında birlikte çalışmaya devam edecek ve Bodrum’daki iki evi bölüşecek.



11 milyon lira değerindeki 4 araba için ortaklık sürecek.