Selimiye'nin bahçesinde havan parçaları

1. Ordu Komutan Orgeneral İsmail Koçman, Üsküdar'da meydana gelen patlamada “askeri tesislerin içine mermi düşmesi” gibi bir olayın olmadığını açıkladı. Orgeneral Koçman, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a veda ziyareti sırasında basın mensuplarının dün Üsküdar'da meydana gelen patlamaya ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, “Dünkü saldırıyla ilgili nizamiyeye şarapnel parçalarının geldiği söyleniyor, doğru mu?” sorusu üzerine Orgeneral Koçman, şunları söyledi:

“Emniyet zaten açıkladı. Ne biz yazımızı kaldırdık ne çarşafla üstünü örttük. Böyle bir şeyimiz yok bizim. 1. Ordu yazısının kaldırılması akşamdan beri devam ediyor. Böyle bir husus yok. Onu niye kaldıralım ki? Otobüs mü devrildi ki otobüsün yazısını bile artık kapatmıyorlar.

1. Ordu değil de Selimiye Astsubay Ordu Evi'nin bahçesine gelen şarapneller var. Çöp arabasının üstünde patlayan şarapnelin parçalarından 3-5 tane orada görülmüştür. Merminin askeri tesislerin içine düşmesi gibi bir olay yoktur. Zaten iki tanesi mezarlığın içinde, bir tanesi de çöp arabasının üstüne düşmüştü.”

Orgeneral Koçman, “Hedef 1. Ordu muydu, nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna karşılık, böyle bir değerlendirme yapmak istemediğini ifade etti.

Koçman, patlamayla ilgili bir inceleme yapıp yapmadıklarının sorulması üzerine de böyle bir incelemeyi yapmadıklarını, olayın ilgi sahalarının dışında olduğunu, ancak emniyet güçlerine istedikleri teknik yardımı sağladıklarını kaydetti.

İsmail Koçman, “Saldırının askerlerin içtima saatinde ve acemice bir saldırı olduğu söyleniyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu da “Her havanla atılan mermi yerine düşmez. Askeri faaliyetler de 06.00'da başlar ve devam eder. Kışla içinde faaliyetler olabilir. Sosyal tesislerde de personelimiz var. Personelin faaliyetinin olduğu bir zamanda oldu. Ama hedef orası mıdır, burası mıdır onu biz kestiremeyiz” dedi.

“Saldırının acemice olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusunu da Koçman, “Düzenekler, bunun basit bir düzenek olduğunu gösteriyor” diye yanıtladı.