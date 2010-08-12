-SELİMİYE GÖLGESİNDE İLK İFTAR EDİRNE (A.A) - 11.08.20010 - Onbir ayın sultanı Ramazan'ın ilk iftarını Selimiye gölgesinde açmak isteyenler, Selimiye Camisi'nin bahçesini doldurdu. Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca Selimiye Meydanı'nda kurulan iftar çadırında ve Selimiye Camisi'nin bahçesindeki çimlerin üzerinde ezanın okunmasını bekledi. Tatilini Konya'da geçiren gurbetçi Edip Şahin, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yaşadığı ülke Fransa'ya gitmek üzere geldiği Edirne'de, iftarını Selimiye Camisi'nin bahçesinde yapacağı için mutlu olduğunu söyledi. Edirne Belediyesinden emekli Mehmet Ali Topuz da geçirdiği bir hastalık sonrası iyileştiğinde mutlaka Selimiye Camisi'nin bahçesinde orucunu açacağı sözünü verdiği için ailesiyle ezanın okunmasını beklediğini belirtti. -EDİRNE VALİSİ SÖZER İFTAR ÇADIRINDA ORUCUNU AÇTI- Edirne Valisi Gökhan Sözer de Selimiye Meydanı'nda kurulan iftar çadırını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Vali Sözer, Ramazan boyunca 600 kişiye iftarda yemek verileceğini dile getirerek, iftar çadırının giderinin gönüllüler tarafından karşılandığını kaydetti. Ezan okunması ve Selimiye Meydanı'ndaki topun atılmasının ardından hem iftar çadırındaki hem de Selimiye Camisi bahçesindeki vatandaşlar oruçlarını açtı.