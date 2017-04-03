Selimiye 'dijital ortama' aktarılıyor

Selimiye Camisi 3 boyutlu modelleme ile dijital ortama aktarılıyor.

Mimar Sinan'ın 1575 yılında inşa ettiği Türk - İslam mimarisinin zirvesi sayılan Selimiye Camisi'nde modelleme çalışması başladı.

Çalışmayı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim elemanları yürütüyor. Caminin dış cephesinden nivo ve mira adı verilen ölçüm aletlerinin yanı sıra insansız hava aracının da kullanıldığı çalışma 2 aya kadar tamamlanacak.

Proje iki aya hazır

Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışma sayesinde dijital ortama aktarılan Selimiye Camisi'nin sanal ortamdan da ziyaret edilebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesindeki Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURAM) tarafından bölge müdürlüğümüz talebiyle, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin gerçek yapı üzerinden çekilmiş fotoğraflarından faydalanarak ileri fotogrametrik yöntemlerle 3 boyutlu (3D) modeli hazırlanmaya başlandı. Selimiye Camisi için bir ilk niteliğinde olan bu çalışma kapsamında, KURAM teknik ekibi camide ölçümler yaptı ve yapının gerçek bir modelini hazırlamak üzere ileri teknikler kullanarak fotoğraflar çekti.

Uzmanlar tarafından yapılan ölçümler ve tekniğine uygun çekilen fotoğrafların yanı sıra insansız hava aracı (drone) ile havadan ve cephelerden kalibre edilmiş kameralarla caminin ayrıntılı fotoğrafları çekildi. Böylece kalibre edilmiş fotoğraf ve ölçülerden yararlanılarak dünya mirası Selimiye Cami'sinin gerçek görüntülerinden oluşan gerçek ölçeğinde 3D modeli hazırlanacak. Bu fotoğraflar ve ölçüler 3 D modelleme programı vasıtasıyla dijital olarak modellenecek. Caminin gerçek görüntülerinden oluşan ve bir anlamda fotogramektrik rölöve olan bu üç boyutlu gerçek ölçekli model, caminin tanıtılması, korunması ve geleceğe güvenle aktarılması açısından önemli ve bir ilk niteliğinde veri teşkil edecektir."

Güneren, 3 boyutlu modellemenin bölge müdürlüğünün internet sayfasında da yayınlanacağını belirterek, bu sayede dijital olarak ziyaretçilerin caminin tüm cephelerine bakabileceğini kaydetti.

Bu yıl restorasyona girecek

İnanç turizmi kapsamında yerli pek çok ziyaretçiyi ağırlayan Selimiye Camisi, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer almasıyla yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Geçen yılki rakamlara göre camiyi 1 buçuk milyon kişi ziyaret etti.

Bu arada cami, kapsamlı restorasyondan geçirilecek. Rölöve projesi Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanan, restitüsyon ve restorasyon projeleri de tamamlanan camide sonbahar aylarında çalışma yürütülecek.

Cami bu süreçte ibadet ve ziyarete kapatılmayacak.