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Yaşam

SELİMİYE CAMİSİ'NE DÜNYA MİRASI BERATI EDİRNE (A.A)

27 Temmuz 2011 18:09

-SELİMİYE CAMİSİ'NE DÜNYA MİRASI BERATI EDİRNE (A.A) - 27.07.2011 - Selimiye Camisi ve Külliyesi'ne dünya mirası beratı verilecek. Edirne Belediyesinden yapılan açıklamada, Selimiye Camisi ve Külliyesi'nin 27 Haziran 2011'de UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesinin ardından Edirne Belediyesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ikili ilişkilerinin sürdüğü bildirildi. TBMM'nin ekim ayında açılmasının ardından Edirne Selimiye Camisi ve Külliyesi'ne Dünya Mirası Beratının verileceği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: ''Kültür ve Turizm Bakanlığının, 22 Temmuz 2011 tarihinde gönderdiği resmi yazıda bakanlığın Türkiye'de Dünya Miras Listesine girmiş olan varlıklar için tabela yapılmasına dair ödenek ayrıldığı ve 3x4,30 metre ölçülerindeki tabela için Edirne'deki ilgili kuruluşlarca yer tespit edilmesi gerektiği belirtildi. Belediyemiz yeri belirlemiştir. Ayrıca, Edirne Belediyesi hazırlattığı tabelaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ile eş zamanlı olarak ilgili yerlere dikecektir.''

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