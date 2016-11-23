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BBC Türkçe

Selim Yenel'den FT'ye mektup: Türkiye ve AB ileriye doğru yol almalı

Türkiye'nin AB Büyükelçisi Selim Yenel FT'de yayımlanan mektubunda, Türkiye ve AB'nin yıllar içinde birçok zor dönemden geçtiğini ancak her zaman ilişkilerin çöküşüne karşı bir çözüm bulunduğunu belirtti ve ilişkilerin ileriye doğru gitmesinin yolunun ara

23 Kasım 2016 12:16

İngiliz Financial Times gazetesi, mektuplar sayfasında, Türkiye'nin AB Büyükelçisi Selim Yenel'in, Pazartesi günü gazetede çıkan bir analize karşı kaleme aldığı yazıyı yayımladı.

Yenel yazısında, Türkiye ve AB'nin yıllar içinde birçok zor dönemden geçtiğini ancak her zaman ilişkilerin çöküşüne karşı bir çözüm bulunduğunu belirtti ve ilişkilerin ileriye doğru gitmesinin yolunun aranması gerektiğini savundu.

FT Pazartesi günü, editoryal görüşlerinin aktarıldığı sayfasında Türkiye-AB ilişkilerini ele almış ve ilişkilerde bir dönüm noktasının yaklaştığını belirtmişti.

Gazete, 'Türkiye'de yönetimin otoriterliğinin Ankara'nın AB üyeliğini olanaksızlaştırdığı' yorumunu yapmıştı.

Selim Yenel mektubunda, bu makaleyi hatırlatması ardından, "Size bu ilişkinin, birkaç fırtınalı dönemden geçtiğini hatırlatmama izin verin. Bununla birlikte biz her zaman, tam bir çöküşü engelleyecek bir yol bulduk" diye yazdı.

Yenel kendisini kaygılandıranın, hâlihazırda neredeyse olmayan müzakereleri durdurma, dondurma, askıya almayı önerme eğilimindeki Avrupa Parlamentosu'nun tutumu olduğunu belirtti.

Böylesi bir önerinin, herhangi bir yaptırımı olmayacağını belirten Yenel bununla birlikte bunun ilişkiler üzerinde olumsuz etkisi olacağını yazdı.

Yenel şöyle devam etti:

"15 Temmuz'daki önlenen darbenin kapsamı ve derinliğini ve de bunun sonrasında alınan tedbirlerin nedenlerini açıklamada zorluk yaşamış olabiliriz, bu doğru. AB'nin bu travmatik deneyim boyunca, Türkiye'ye, bir üye ülkeye, empati göstermediği de doğru.

"Biz, bu dramatik durumla başa çıkarken dahi, Türkiye hâlâ, vizesiz seyahatin gerektirdiği tüm kıstasları karşılamanın bir yolunu bulmaya çalışıyor. Göçmen anlaşmasıyla ilgili taahhütlerimizi yerine getirmeyi de sürdürüyoruz".

Yenel yazının sonunda, 'iki tarafında da daha fazla diyalog ve anlayışa ihtiyacı olduğu bir dönemde Avrupa Parlamentosu'nun önyargılarını uzakta tutmak istediğini göstermesi ve de ileriye doğru daha iyi bir yol aramak için elini uzatması gerektiğini' yazdı.

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