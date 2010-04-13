T24 LogoT24 Logo
Politika

Selim Sadak'a 10 ay hapis cezası

13 Nisan 2010 15:49

 T24- Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, talimatla ifadesi alınan, tutuksuz yargılanan sanık Sadak katılmazken, avukatı Şakir Demir hazır bulundu.
Mahkeme, sanık Sadak'ı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) ''Terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçunu içeren 7/2. maddesi uyarınca 10 ay hapis cezasına çarptırdı.
Sanık avukatı Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin bastırdığı 2010 yılı takviminde yer alan bir fotoğraf nedeniyle müvekkili Sadak hakkında dava açıldığını belirterek, ''Takvimde 2009 yılındaki Nevruz etkinliğinde çekilen bir fotoğraf yer almaktadır. Bu fotoğraftan dolayı müvekkilime hapis cezası verildi'' dedi.
Demir, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca takvim hakkında toplatılma kararı çıkartıldığını da hatırlattı. (aa)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24