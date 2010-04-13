Selim Sadak'a 10 ay hapis cezası

T24-

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, talimatla ifadesi alınan, tutuksuz yargılanan sanık Sadak katılmazken, avukatı Şakir Demir hazır bulundu.

Mahkeme, sanık Sadak'ı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) ''Terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçunu içeren 7/2. maddesi uyarınca 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık avukatı Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin bastırdığı 2010 yılı takviminde yer alan bir fotoğraf nedeniyle müvekkili Sadak hakkında dava açıldığını belirterek, ''Takvimde 2009 yılındaki Nevruz etkinliğinde çekilen bir fotoğraf yer almaktadır. Bu fotoğraftan dolayı müvekkilime hapis cezası verildi'' dedi.

Demir, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca takvim hakkında toplatılma kararı çıkartıldığını da hatırlattı. (aa)