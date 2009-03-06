Selim Bayrak finalde



Milli atlet Selim Bayrak, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metrede finale yükseldi.



İtalya’nın Torino kentinde start alan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nın ilk gününde sahne alan 9 sporcumuzdan gülen sadece 3 bin metrede Selim Bayrak oldu. Pekin Olimpiyatları’nda 11.sırayı alan atletimiz 7:52.93’lük derecesiyle Cumartesi 18.15’te yapılacak final için vize aldı.



Yarış boyunca ön grupta yer alan Selim, ilk 4’e girmenin final için yeterli olduğu yarışta Fransız Bouabdallah Tahri (7:52.58) ve İspanyol Sergio Sanchez’in (7:52.75) ardından üçüncü sırayı kaptı. İki seri sonunda da Selim’in derecesi 23 atlet arasında üçüncü sıradaydı.



3 bin metrede ikinci seride koşan Ali Topkara ise ilk kilometreyi 2:44.92 ile önde geçmesine rağmen 8:23.57 ile 10. oldu ve genel klasmanda 20. olarak elendi. Finalde Selim’in rakipleri Tahri ve Sanchez’in yanı sıra 3 Britanyalı McCormick, Farah ve Draper, İsrailli Yossef, Macar Minczer, İsveçli Wallerang, İspanyollar Jesus ve Francesco Espana ve Avusturyalı Pröll.



Bayanlar 400 metrede bu yıl yaptığı derecelerle final ümidi taşıyan Pınar Saka 54.00’lık derecesiyle serisinde 4. oldu. Yarı final şansını en iyi kaybedenlerden zorlayan Pınar saniyenin yüzde 6’sı farkla genel klasmanda 13. olup elendi. Pınar’ın adı peş peşe Türkiye rekorlarını kırmasına rağmen antrenörü Öznur Dursun’un Torino’ya götürülmemesiyle de medyada yer almıştı. Aynı mesafede Özge Gürler 55.48 ve Meliz Redif 55.65’le ilk turda elendiler.



Bayanlar 60 metre engellide Esen Kızıldağ 8.28 ile serisinde 4’üncü, genelde 17. olarak, erkekler 400 metrede Serdar Tamaç 47.94 ile serisinde 5’inci genelde 21’inci, Ali Ekber Kayaş 48.65 ile serisinde 5’inci genelde 24’üncü, bayanlar uzun atlamada Karin Melis Mey 6.30’la 13. olarak elendiler.



Cumartesi bizim için en önemli yarış kuşku yok ki Selim Bayrak’ın katılacağı 3000 finali. Yarış saat 18.15’te. Cumartesi programında 12.05’te Alemitu Bekele bayanlar 3 bin metrede finalist olmaya çalışacak.