Seli haber verdi ama ne kendisini ne de ailesini kurtarabildi





Güngörmez Kambursöğüt mevkisindeki çiftlik evinde ailesiyle birlikte çalışarak geçimini sağlayan Fatih Çakar (50), gece yarısı sağanaktan dolayı sel meydana gelebileceğini çiftlik sahibi Ahmet Topal'ı arayarak haber verdi.



Bekçi Çakar, Topal'ı olayla ilgili haberdar etmesine karşın kendisini ve ailesini sel sularına kapılmaktan kurtaramadı.



Felaketin meydana geldiği bölgede şu ana kadar sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında çiftlik evinde kalan Çakar ailesinin 3 ferdinden Azra (6), Büşra (12) ile anne Handan Çakar'ın (30) cesetlerine ulaşılırken, baba Fatih Çakar ile kızı Berna Çakar'ın (8) aranmasına devam ediliyor.



Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, çiftlik evinin imar alanının dışında bulunduğunu belirtti.



Belediye olarak sel tehdidi altında bulunan dere yataklarına bu tür yapıların yapılmasına izin vermediklerini ifade eden Çoban, “Umarım bundan sonra herkes daha dikkatli olur ve bu tür felaketlerle bir daha karşılaşmayız” dedi.



Bu arada çiftlik evi dışında selin vurduğu Bahçeköy'de Fatma (79) ve Mustafa Bilgin'in (82) cesetleri bulunmuştu.

