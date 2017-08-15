Selfie çekmek için vagonun üstüne çıkan genç akıma kapıldı

Adapazarı Tren Garı'nda vagonun üzerine çıkarak selfie yapmak isteyen 18 yaşındaki Birbey Kurt akıma kapıldı. Yaralanan Birbey Kurt tedavi altına alındı.

Olay saat 20.30 sıralarında, Adapazarı Tren Garı'nda meydana geldi. Tren garında dolaşan Birbey Kurt selfie çekmek için park halindeki vagonun üzerine çıktı.

Fotoğraf çekildiği sırada vagonun üzerinden geçen 25 kilovolt elektrik akımının geçtiği tellere 1 metre kadar yaklaşan Birbey Kurt akıma kapıldı. Birbey Kurt çığlıklar attı. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hemen itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi.

Vagonların üzerinde kalan genç itfaiye ekipleri tarafından aşağı indirildi. 112 Acil ekipleri müdahale ettiği sırada yaralanan genç, "Acıyor, bırakın beni, dokunmayın. Şikayet edeceğim" diyerek feryat etti.

Vücudunda yanıklar oluşan Birbey Kurt kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

