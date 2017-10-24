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Selendi'de kablo hırsızlığına 2 tutuklama

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi İlçesi'nde kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanıp, gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı

24 Ekim 2017 20:17

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Selendi İlçesi\'nde kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanıp, gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Kınık Mahallesi\'nde telefon direğindeki kabloların 2 kişi tarafından kesilerek çalınmak istendiğini belirledi. Bunun üzerine, dün saat 21.00 sıralarında, mahalleye giden jandarma ekipleri, Hacı Musalar Caddesi\'nde 500 metrelik telefon kablosunu keserek çalmaya çalışan A.K. ile A.R.G.\'yi suçüstü yakaladı. Kesip, küçük parçalara ayırdıkları kablolarla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Kula İlçesi\'nden hırsızlık için geldikleri anlaşılan A.K. ve A.R.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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