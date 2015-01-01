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Selena Gomez'in çıplak ayaklı cami pozuna tepki

ABD'li oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir camide çektirdiği fotoğraflara sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı

01 Ocak 2015 22:38

ABD'li oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi'deki Şeyh Zayed Camii'nde çektirdiği fotoğraflar tepki gördü. 

Camide eteğinin altından ayak bileğini göstererek poz verdiği fotoğrafı Instagram'da paylaşan 22 yaşındaki Gomez, sosyal medyada büyük eleştiri aldı.

Fotoğrafta Gomez'in yanı sıra müzisyen arkadaşları Kendall Jenner, Gigi Hadid, Cody Simpson ve Shay Mitchell görülüyor.

Şeyh Zayed Camii'ndeki kurallar uyarınca; el ele tutuşmak ve öpüşmek gibi davranışlar hoş karşılanmıyor. Tüm eteklerin de ayak bileğine kadar olması isteniyor.

 

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