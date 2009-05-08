Selden zarar gören Kadirli'ye yardım yapılıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şiddetli yağışın neden olduğu selden zarar gören vatandaşlara gıda yardımında bulunuldu, helikopterle hasar tespit çalışması yapıldı.



Osmaniye Valisi Zübeyir Kemelek, Aşağıçiyanlı köyü muhtarlık binasında Kiremitli, Çukurköprü, Yeniköy, Tozlu, Tekeli, Erdoğdu, Aydınlar ve Öksüzlü köyü muhtarları ve çiftçilerle bir araya geldi.



Vali Kemelek, şiddetli yağış ve Mehmetli Barajı kapaklarının açılması sonrası yaklaşık 50 bin dönüm tarım arazisinin su altında kaldığını, köylülerin mağduriyetinin giderileceğini, devlet olarak her zaman vatandaşların yanında olacaklarını bildirdi.



Kadirli'de 5 Mayıs Salı gününden beri devam eden yağışın şehir merkezinde ve köylerde ev ve iş yerlerinin yanı sıra tarım alanlarına da zarar vermesi nedeniyle oluşturulan kriz masası, Kadirli Kaymakamı Abdul Rauf Ulusoy başkanlığında toplandı. Değerlendirmenin ardından, sel sularından zarar gören bölgede helikopterle hasar tespit çalışması yapıldı.



Şiddetli yağmur nedeniyle kent merkezinde 100'den fazla evi su bastığı, Aşağıçiyanlı ve Anberinarkı köylerinde yaklaşık 50 hanede oturan vatandaşların sel baskınına karşı evlerinden çıkarıldığı, bu kişilerin yakınlarının evinde barındığı belirtildi.



Adana Orman Bölge Müdürlüğünden kiralanan helikopterle Aşağıçiyanlı köyünün Kızhasanlı, Vahitağalar, Okatan ile Ahmatağalar mahallerindeki mahsur kalan vatandaşlara ise gıda yardımında bulunuldu.



Kaymakam Abdul Rauf Ulusoy, kesin hasar tespitinin sel sularının çekilmesinin ardından yapılabileceğini söyledi.

