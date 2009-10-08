Selden ıslanan malların satışında izdiham çıktı!

İstanbul'da yaşanan sel felaketinden büyük zarar gören Evkur, 28 bin çeşit ürününü İkitelli'deki deposunda satışa çıkardı.







Normal fiyatlarının dörtte birine satılan ürünler büyük bir izdihama neden oldu. Evkur'un önündeki yolda trafik kilitlenirken, sadece bir günde 3 binden fazla kişi alışveriş yaptı. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Evkur Genel Koordinatörü Bülent Koçhisar, asıl izdihamı elektronik ürünlerin geleceği zaman beklediklerini kaydetti.



Evkur'un İkitelli'deki deposunda son günlerde büyük bir hareket yaşanıyor. Binlerce kişi sel nedeniyle satışa çıkartılan ürünlere hücum ederken, piyasanın çok altındaki fiyatları duyan koşuyor.



Evkur'un Genel Koordinatörü Bülent Koçhisar, selden dolayı depolarındaki malları tasfiye ettiklerini ve hiç bir kâr gözetmeksizin zararına satış yaptıklarını belirtti. Koçhisar, "Normalde bizim zincir mağazalarımızda 450 lira olan 12 kişilik 82 parça porselen takımı 150 liraya satıyoruz. 350 liralık lüks yatak örtülerini 80 liraya, 455 liralık Jumbo marka çatal-bıçak takımlarını 189 liraya, 200 liralık halıları 40 liraya satıyoruz" dedi.

Asıl izdiham elektronik gelince



Satışların 15 gün süreceğini daha süreceğini kaydeden Koçhisar, asıl izdihamın ise elektronik ürünler gelince yaşanacağını kaydetti. Koçhisar, şöyle konuştu:







"Şu anda anlaştığımız bir servis tüm elektronik ürünleri tek tek kontrol ediyor. Kontroller bitince ürünlerin satışına başlayacağız. Hepsi de garantili olacak ve piyasanın dörtte bir fiyatına satacağız.



Toplam 2 bin plazma ve LCD televizyonun fiyatları 500-600 lira olacak. Bilgisayarları da 300 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkaracağız. Piyasada 500 lira olan elektrikli süpürgelerin fiyatları da 100-150 lira olacak."



Özellikle porselen ürünlere büyük ilgi olduğunun altını çizen Koçhisar, "Porselene kamyon yetişmiyor. Biz malı indiriyoruz, inmesi ile kalkması bir oluyor" dedi.

Porselen yemek takımlarının üzerinde bir miktar çamur olduğunu ve bunların yıkandıktan sonra kullanılabileceğini belirten Koçhisar, sağlık açısından sakıncalı olup olmadığı sorusuna da, "Sadece çamur. Sel depomdaki çamuru içeri soktu. Deponun önündeki toprak içeri girdi" dedi.