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Kültür-Sanat

Selden ilk First Lady'nin ayakkabıları kurtarıldı

Filipinler'de geçen ay meydana gelen sel felaketinde bir müzenin çalışanları, eski "First Lady" İmelda Marcos'un ayakkabılarını kurtardı.

08 Ekim 2009 03:00

Filipinler'de geçen ay meydana gelen sel felaketinde birçok kişi canını ve malını kurtarırken, bir müzenin çalışanları, eski "First Lady" İmelda Marcos'un ayakkabılarını kurtardı.

Ülkenin ayakkabı sanayisinin başkenti sayılan Marikina kentindeki Marikina Ayakkabı Müzesi'nde bulunan Marcos'un 800'den fazla çift ayakkabısı diz boyunu bulan sel sularından kurtarıldı.

Müze yetkilileri, çalışanların Marcos'un müzeye bağışladığı ayakkabıları üst raflara yerleştirmeyi başardığını, yalnızca 100 çift ayakkabının ıslandığını belirtti. Yetkililer, bu ayakkabıların da temizlendiğini ve kurumaya bırakıldığını kaydetti. Filipinler'de eylül ayında meydana gelen son 40 yılın en şiddetli selinde, 300'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

İmelda Marcos, 1986'daki darbede eşi Ferdinand Marcos'un devrilmesinden sonra başkanlık sarayında mücevherlerini ve 1220 çift ayakkabısını arkasında bırakmıştı. Marcos, sürgüne gittiği ABD'den 1991'de ülkesine dönmüştü.

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