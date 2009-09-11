Selde ölenlerin isim listesi

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, 8 – 9 Eylül 2009 tarihlerinde hayatlarını kaybedip kimlikleri tespit edilen vatandaşların isimlerini bildirdi. Hayatlarını kaybedenlerin isimleri şöyle:

1- Güldane Çiftçi

2- Özlem Ünal

3- Nuriye Can

4- Bircan Karataş

5- Naciye Karadeniz

6- Nebahat Salkım

7- Altun Yüksek

8- Kasım Demirok

9- Yülksel Aktürk

10.Hüseyin Türmeneoğlu

11.Necati Topkaya

12.Kendal Günenç

13 Salih Öztaş

14.Ferhat Gönel

15.Ali Karagöl

16.Hüsnü Birincil

17.Fahri Sali (Bulgar uyruklu)

18.Murat Aktay

19.Remzi Demir

20. Mecbure İbrahimova Mustafaova

21. Faruk Donat

22. Havva Nur Ulak

23.Süleyman Süleymanoğlu