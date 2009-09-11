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Selde ölenlerin isim listesi

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, selde hayatlarını kaybedip kimlikleri tespit edilen vatandaşların isimlerini bildirdi.

11 Eylül 2009 03:00

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, 8 – 9 Eylül 2009 tarihlerinde hayatlarını kaybedip kimlikleri tespit edilen vatandaşların isimlerini bildirdi. Hayatlarını kaybedenlerin isimleri şöyle:

1- Güldane Çiftçi
2- Özlem Ünal
3- Nuriye Can
4- Bircan Karataş
5- Naciye Karadeniz
6- Nebahat Salkım
7- Altun Yüksek
8- Kasım Demirok
9- Yülksel Aktürk
10.Hüseyin Türmeneoğlu
11.Necati Topkaya
12.Kendal Günenç
13 Salih Öztaş
14.Ferhat Gönel
15.Ali Karagöl
16.Hüsnü Birincil
17.Fahri Sali (Bulgar uyruklu)
18.Murat Aktay
19.Remzi Demir
20. Mecbure İbrahimova Mustafaova
21. Faruk Donat
22. Havva Nur Ulak
23.Süleyman Süleymanoğlu



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