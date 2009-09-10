Selde ölen şoför, Hani'de toprağa verildi

İstanbul'daki sel felaketinde yaşamını yitiren minibüs sürücüsü 32 yaşındaki Kendal Gönenç, memleketi Diyarbakır'ın Hani İlçesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.



İstanbul'da meydana gelen sel felaketinin kurbanlarından biri olan Kendal Gönenç'in cenazesi, otobüsle Diyarbakır’ın Ergani İlçesi'ne getirildi. Buradan uzun bir araç konvoyuyla alınıp Hani İlçesi'ne getirilen evli ve 2 çocuk babası Gönenç için Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Gönenç, daha sonra gözyaşları arasında Hani Mezarlığı'nda toprağa verildi.

