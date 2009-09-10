Selde ölen şoför, Hani'de toprağa verildi

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|İstanbul'daki sel felaketinde yaşamını yitiren minibüs
sürücüsü 32 yaşındaki Kendal Gönenç, memleketi Diyarbakır'ın Hani İlçesi'nde
gözyaşları arasında toprağa verildi.
İstanbul'da meydana gelen sel felaketinin kurbanlarından biri
olan Kendal Gönenç'in cenazesi, otobüsle Diyarbakır’ın Ergani İlçesi'ne
getirildi. Buradan uzun bir araç konvoyuyla alınıp Hani İlçesi'ne getirilen evli
ve 2 çocuk babası Gönenç için Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Gönenç,
daha sonra gözyaşları arasında Hani Mezarlığı'nda toprağa
verildi.