Selde kaybolan kızlar aranıyor

Dedenin cesedine bugün ulaşıldı
Baba Tayfun Gider, dere
yataklarında hem kendi kızını, hem de Gülseren Dursun’u arıyor. Bu arada selde
kaybolan Gülseren’in dedesi 70 yaşındaki Nusret Dursun’un cesedi Yeşilköprü
Mevkii’nde bulundu.
Ferhatpaşa Mahallesi Mavi Bayır’da oturan Gider ailesinin 6 yaşındaki kızları
Ceyda Gider, 8 Eylül 2009 günü babaannesi Nuran Gider ve dedesi Raci Gider ile
hayvan otlatmaya gitti. Ceyda Gider, Yeşilpınar’da dedesi ve nenesiyle hayvan
otlattıkları sırada yağmura yakalandı. Dede ve nenesi hayvanları kurtarmaya
çalışırken yağmurun hızını arttırması üzerine Ceyda Gider, bir anda olduğu yerde
sele kapıldı. Dede ve nenesinin tüm aramalarına rağmen Ceyda Gider, bulunamadı.
Aynı gün Gider ailesinin komşuları 9 yaşındaki Gülseren Dursun da dedesi 70
yaşındaki Nusret Dursun ve kendisiyle aynı adı taşıyan nenesi 61 yaşındaki
Gülseren Dursun ile hayvan otlatıyordu. Ancak Gülseren Dursun dedesi ve
nenesiyle birlikte Ceyda gibi sele kapıldılar. Arama çalışmalarının beşinci
gününde kayıplardan sadece Gülseren’in dedesi Nusret Dursun’a ulaşılabildi.
Ceyda Gider’in babası Tayfun Gider, dere yataklarında kızını ve arkadaşı
Gülseren Dursun’u arıyor. Ceyda Gider, bu sene Mehmet Akif İlköğretim Okulu’na
kayıt olmuştu. Gider, önümüzdeki pazartesi okula başlayacaktı. Gülseren Dursun
ise bu yıl üçüncü sınıfı okuyacaktı.