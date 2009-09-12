Selde kaybolan kızlar aranıyor

Çatalca’da hayvan otlatmaya giderken sel felaketine yakalanan ikisi kız çocuğu, dört kişiden beş gündür haber alınamıyor. Kayıp çocuklardan 6 yaşındaki Ceyda Gider bu yıl okula başlayacaktı, 9 yaşındaki Gülseren Dursun ise üçüncü sınıfa gidecekti.

Dedenin cesedine bugün ulaşıldı





Baba Tayfun Gider, dere yataklarında hem kendi kızını, hem de Gülseren Dursun’u arıyor. Bu arada selde kaybolan Gülseren’in dedesi 70 yaşındaki Nusret Dursun’un cesedi Yeşilköprü Mevkii’nde bulundu.



Ferhatpaşa Mahallesi Mavi Bayır’da oturan Gider ailesinin 6 yaşındaki kızları Ceyda Gider, 8 Eylül 2009 günü babaannesi Nuran Gider ve dedesi Raci Gider ile hayvan otlatmaya gitti. Ceyda Gider, Yeşilpınar’da dedesi ve nenesiyle hayvan otlattıkları sırada yağmura yakalandı. Dede ve nenesi hayvanları kurtarmaya çalışırken yağmurun hızını arttırması üzerine Ceyda Gider, bir anda olduğu yerde sele kapıldı. Dede ve nenesinin tüm aramalarına rağmen Ceyda Gider, bulunamadı.

Aynı gün Gider ailesinin komşuları 9 yaşındaki Gülseren Dursun da dedesi 70 yaşındaki Nusret Dursun ve kendisiyle aynı adı taşıyan nenesi 61 yaşındaki Gülseren Dursun ile hayvan otlatıyordu. Ancak Gülseren Dursun dedesi ve nenesiyle birlikte Ceyda gibi sele kapıldılar. Arama çalışmalarının beşinci gününde kayıplardan sadece Gülseren’in dedesi Nusret Dursun’a ulaşılabildi. Ceyda Gider’in babası Tayfun Gider, dere yataklarında kızını ve arkadaşı Gülseren Dursun’u arıyor. Ceyda Gider, bu sene Mehmet Akif İlköğretim Okulu’na kayıt olmuştu. Gider, önümüzdeki pazartesi okula başlayacaktı. Gülseren Dursun ise bu yıl üçüncü sınıfı okuyacaktı.



