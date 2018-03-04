Selda Bağcan: Spiker beni gaza getirdi, kendimi durup dururken methedecek kadar manyak mıyım?

Türkiye'de protest müziğin önde gelen isimlerinden Selda Bağcan, kendisine yöneltilen "Egolu", "Kendini beğenmiş" eleştirilerine tepki gösterdi. Spikerin kendisini gaza getirdiğini savunan Bağcan, "Kendimi durup dururken methedecek kadar manyak mıyım?" ifadesini kullandı.

Bağcan, 5N1K programının yapımcısı Kenan Taş'ın, "Siz kendinizi çok mu beğeniyorsunuz" sorusuna da şöyle yanıt vermişti.

"Ben de çok şaşırdım. Soruyu soran arkadaş görünmeyince ben kendi kendimi metheden birisi pozisyonuna düştüm. Trollerden gelen tweet'lerden sonra onların gözüyle bakmaya başladım, keşke o konuşan da görünseydi dedim. Çok üzüldüm. Ben Türkiye'nin en mütevazi sanatçıyım."

Bağcan'ın açıklamaları, sosyal medyada "Bir de mütevazı olmasaydı ne olacaktı" diye tiye alınmıştı.

Selda Bağcan'ın Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'nun ilgili sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

Trollerden çok mu çekiyorsunuz?

Lince uğradım. BBC röportajında karşımda soru soran kişi gözükmediği için sürekli kendimi övüyormuşum gibi oldu. Resmen komplo gibi. Ama sonra Londra’da verdiğim konserde 5 kere bis yaptım.

Belki de Selda Bağcan’ın ağzından hiç böyle şeyler duymadığımız için bu kadar yadırgadık.

Gaza gelmişim. Beni herhalde biraz hırpaladı ki ben de oyum buyum diye kendimi ispatlamaya çalıştım. Herkes bana ne diyorsa ben de onları tekrar ettim. Benim aklımla söyleyeceğim şeyler değil bunlar. Dediğim gibi spikerin lafları yok. Bunların tek sebebi bu. Diyalog gibi yayınlasalardı söylediklerim batmazdı. Bir daha asla böyle bir tuzağa düşmem. Kendimi durup dururken methedecek kadar manyak mıyım?