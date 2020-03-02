Selda Bağcan: Paramı ödesin, affedeyim

Şarkıcı Selda Bağcan’ın Unkapanı’ndaki şirketi Majör Plak'ın kasası geçen yıl soyuldu. Kasadan 8 bin 200 Euro çalındı. Yapılan incelemede kasayı açan kişinin, bilgisayar tamiri için gelen Emre Y. olduğu ortaya çıktı. Bağcan, “Paramı ödesin onu affedeyim” dedi.

Emre Y. hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bu arada dosya, Uzlaştırma Bürosu’na gitti. Sabah gazetesinden Atakan Irmak’ın haberine göre, Bağcan, “Paramı iade etsin, affedeyim” dedi. Suçunu kabul eden Emre Y., maddi imkânı olmadığını söyleyince uzlaşma sağlanamadı.

İfadesine başvurulan teknisyen, yardım için kasayı, ünlü sanatçının isteği üzerine defalarca kullandığını, bu nedenle parmak izinin bulunduğunu söyleyip suçlamaları reddetmişti. İfadesine başvurulan teknisyen, yardım için kasayı, ünlü sanatçının isteği üzerine defalarca kullandığını, bu nedenle parmak izinin bulunduğunu söyleyip suçlamaları reddetmişti. Emre Y. daha sonra suçunu kabul etti.