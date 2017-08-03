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Kültür-Sanat

Selda Bağcan müzik şirketine dava açtı

Bağcan, müzik şirketiden 20 bin TL maddi, 50 bin TL manevi olmak üzere toplamda 70 bin TL tazminat talebinde bulundu

03 Ağustos 2017 16:46

Selda Bağcan, Majör Müzik Yapım'a dava açtı. Bağcan, 70 bin lira tazminat istedi.

Hürriyet’ten Ceylan Sever’in haberine göre, İstanbul 3’üncü Fikri Sinai Haklar ve Hukuk Mahkemesi’ne başvuran sanatçı, Kültür Bakanlığı’ndan hukuka aykırı şekilde kayıt tescil belgesinin alındığını ve şarkılarının özellikle 2000 yılından itibaren fiziksel ve dijital ortama, dizi ve reklam sektöründe izinsiz şekilde kullanıldığı öne sürdü.

Bağcan, müzik şirketiden 20 bin TL maddi, 50 bin TL manevi olmak üzere toplamda 70 bin TL tazminat talebinde bulundu.

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Selda Bağcanmahkemedava açtıMajör müzik

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