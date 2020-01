Selda Bağcan, 'Meltdown Festival at the Southbank Centre'a davetli

İstanbul Caz Festivali kapsamında ülkemizde konser verecek olan dünyaca ünlü müzisyenlerden Antony and the Johnsons’tan Antony Hegarty; sanat danışmanlığını yaptığı, 2012 Londra Olimpiyatları kapsamında gerçekleşecek “Meltdown Festival at the Southbank Centre”da konser vermesi için Türk müziğinin önde gelen isimlerinden Selda Bağcan’ı davet etti.

İngiltere'de doğan şarkıcı, besteci ve söz yazarı Antony Hegarty; ülkemizin değerli sanatçısı Selda Bağcan’a hayran olduğunu vurgulayarak, sanat danışmanlığını yaptığı 2012 Londra Olimpiyatları kapsamında gerçekleşecek “Meltdown Festival at the Southbank Centre”da konser vermesi için sanatçıya teklif götürdü. 2 Ağustos 2012 tarihinde Londra’da, “Queen Elizabeth Hall”da gerçekleşecek konserde sahne alacak olan Selda Bağcan; bu yıl Türkiye’den katılan tek sanatçı olacak ve Londra’da sevenleriyle buluşacak.

1993 yılından beri geleneksel hale gelen “Meltdown Festival at the Southbank Centre”a daha önce katılan dünyaca ünlü sanatçılar arasında; Nick Cave, John Peel, Laurine Anderson, Patti Smith, David Bowie ve Ray Davies gibi dünya devleri yer alıyor.