Selçuk'ta AKP'li belediyenin ilk işi 'Gezi Parkı'nı 'Gazi Parkı' yapmak oldu

Selçuk Belediyesi’nin, Gezi Park adını verdiğini alanın adı değişti. 30 Mart’ta AKP’ye geçen belediyenin yeni meclis üyeleri, parkın ‘Gezi’ olan adını ‘Gazi’ olarak değiştirdi.

Hürriyet gazetesinden Banu Şen'in haberine göre, Gezi olayları sonrasında hayatını kaybedenlerin anısına Selçuk Belediye Meclisi halk arasında Emlak Park olarak bilinen alana “Gezi Park”, buraya yeniden yapılan kafeye ise “Gezi Kafe” ismini verdi. 30 Mart 2014 seçimlerinde belediye CHP’den AKP’ye geçince, meclisin ilk aldığı kararlardan biri park ve kafenin adını değiştirmek oldu. Önceki gün yapılan meclis oturumundaki ‘tek harflik’ değişiklikle, Gezi Park ve Gezi Kafe’nin adı “Gazi” oldu. 5 Mayıs’ta yapılan meclis oturumunda, Gezi Park ve kafeteryanın adının değiştirilmesi önerildi. 5. Madde olarak gündeme gelen konu komisyona gönderildikten sonra önceki gün görüşmeye açıldı. CHP’li üyelerin karşı çıkmasına rağmen MHP’li üyelerin de destek verdiği oylamada 8 CHP’li oya karşı 5 MHP ve 2 AKP oyuna başkanın oyu da eklenince 8’e 8 eşitlik oldu. Eşitlik durumunda başkanın oyu çift sayılınca 9’a 8 parkın adının “Gazi” olarak değiştirilmesi kararı çıktı. Yapılan değişikliğe CHP’liler tepki gösterdi.

Yeni parklara verilsin

CHP Meclis Üyesi ve Gurup Sözcüsü Filiz Sengel , “Gazi ismi çok önemli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bizler için çok önemli yerlere sahipler. Yeni açılacak parklarımız var. Onlara mecliste gündeme gelen Gazi ve Sevgi isminin verilmesini sonuna kadar destekleriz. Bizim karşı durduğumuz konu, yapılmış olan şeylerin ortadan kaldırılmaya çalışılıyor olması. Bu karar o dönem, meclis üyelerinin oy birliği ile alınan bir karar. Her türlü siyasetten uzak olan Gezi Parkı eylemlerinde hayatlarını yitiren çocuklarımızı düşünerek konulmuş bir isimdi. Bu park içinde bulunan çocuk parkına gelen çocuklarımızın sesleriyle, gülücükleriyle ve çığlıklarıyla bu gençlerimiz tekrar yaşasın, burada hayat bulsun diye konulmuştu. Üzülerek söylüyorum ki Selçuk Belediye Meclisi oy çokluğu ile bu gençlerimizin hepsini sevgiye boğarak tekrar toprağa gömdü. Anneler Günü aynı zamanda evladını öyle ya da böyle kaybeden tüm annelerimizin günü. Ölen tüm vatan evlatlarının anaları adına da sadece şunu söylüyorum bu karar üzerine Hoşçakalın analarının kuzuları diyoruz. AKP’li belediyenin ilk işi Gezi Park’ı yine ortadan kaldırmak oldu” dedi.

Selçuk’un yeni belediye başkanı AKP’li Zeynel Bakıcı ise “Çatışma kültürünü değiştirmemiz lazım. Selçuk’ta geçen dönem bu çok yaşandı. Bu karar Temmuz’da kimseye sorulmadan ara karar olarak meclisten geçirilmiş. Toplumsal olaylarda genelin düşüncelerine riayet etmek lazım. Bir kesimi mutlu ederken diğer kesimi üzmemek lazım. Bu konuda çok tepkiler geliyordu. Benim ilk önerim ‘Sevgi’ olarak değişmesiydi. Ancak meclisimiz ‘Gazi’de birleşti. Toplumu ayrıştıran değil birleştiren kavramlarla yol almalıyız” dedi.