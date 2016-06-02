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Kültür-Sanat

Selçuklu tarihi, New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde sergileniyor

Sergide özel koleksiyonlardan seçilmiş seramik, cam, alçı, kağıt, ahşap, dokuma ve maden işçiliği eserleri bulunuyor

02 Haziran 2016 15:40

New York Metropolitan Sanat Müzesi Selçuklular hakkında geniş kapsamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

NTV’de yer alan habere göre; sergi, "Selçukluların yükseliş dönemi; saray ve evren" başlığını taşıyor. Serginin 4 yıl süren araştırma, derleme ve sergi konsepti hazırlıklarından sonra açıldığı belirtiliyor.

 

Sergi çalışmaları 4 yıl sürdü

 

4 yıl süren araştırma, derleme ve sergi konsepti hazırlıkları sonucunda açılan sergide; İran'dan Anadolu topraklarına kadar uzanan coğrafyada 1038- 1307 yılları arasında bölge tarihini etkileyen dönemlerden biri ele alınıyor. 

"Selçuklu uygarlığı dönemi" olarak bilinen bu tarihi süreç, günümüz Türkmenistan'ı başta olmak üzere İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin tarihi kökenlerinin de oluştuğu dönem olarak biliniyor.

 

Türkiye ve İran'ın eser katkısı yok

 

Sergide Amerika, Avrupa ve Ortadoğu'dan 50 farklı kurum ile kamuya ait ve özel koleksiyonlardan seçilmiş seramik, cam, alçı, kağıt, ahşap, dokuma ve maden işçiliği eserleri bulunuyor.

Selçuklu uygarlığının başlangıç evresini en iyi yansıtan Türkmenistan eserleri, ilk defa özel izinle uluslararası platformda yer alıyor. Sergide, Türkiye ve İran'ın eser katkısı bulunmuyor. 

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