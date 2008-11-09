Selçuk Yula kaza geçirdi!



Fenerbahçe Profesyonel Futbol takımının ve milli takımın eski oyuncusu, futbol yorumcusu Selçuk Yula'nın trafik kazası geçirdiği öğrenildi.



49.yaş gününü kutlamak için özel otomobiliyle bir lokale gitmeye çalışan Selçuk Yula'nın kaza yaparak Kozyatağı Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alındığı açıklandı. Kaza nedeniyle başında ve yüzünde kesikler oluşan Selçuk Yula'ya çok sayıda dikiş atıldı. Hastanede eşi ve sevenlerinin biran olsun yalnız bırakmadığı Selçuk Yula için Fenerbahçe Spor Kulübü resmi internet sitesinden bir geçmiş olsun mesajı yayınladı. Sporx olarak biz de Selçuk Yula'ya acil şifalar diliyoruz.



