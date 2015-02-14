T24 LogoT24 Logo
Magazin

Selçuk Yöntem'den izinsiz fotoğrafını kullanan restorana 400 bin TL'lik dava

Selçuk Yöntem, İstanbul'da 10'a yakın restoranı bulunan kafenin sahibine tazminat davası açtı

14 Şubat 2015 13:07

Selçuk Yöntem, izin alınmadan fotoğrafını reklamlarında kullanan İstanbul'da 10'a yakın restoranı bulunan kafenin sahibine tazminat davası açtı.

Açılan davanın dilekçesinde, milyon dolarlar teklif edilse asla kabul etmeyeceği bir reklam kampanyasında yer aldığını ifade eden ünlü oyuncu, 300 bin maddi, 100 bin manevi olmaz üzere toplam 400 bin lira talep etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, davalı kafenin yetkilisi Fatih Güner ise “Bazı resimlerin dükkân içinde kullanılan menü üzerinde olduğu anlaşılmıştır. Şube içinde 2 ay bile kullanılmadan imha edilmiştir. Davanın reddini istiyoruz” dedi.

ETİKETLER

selçuk yöntem400 bin liradavatazminat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24