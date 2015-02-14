Selçuk Yöntem'den izinsiz fotoğrafını kullanan restorana 400 bin TL'lik dava

Selçuk Yöntem, izin alınmadan fotoğrafını reklamlarında kullanan İstanbul'da 10'a yakın restoranı bulunan kafenin sahibine tazminat davası açtı.

Açılan davanın dilekçesinde, milyon dolarlar teklif edilse asla kabul etmeyeceği bir reklam kampanyasında yer aldığını ifade eden ünlü oyuncu, 300 bin maddi, 100 bin manevi olmaz üzere toplam 400 bin lira talep etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, davalı kafenin yetkilisi Fatih Güner ise “Bazı resimlerin dükkân içinde kullanılan menü üzerinde olduğu anlaşılmıştır. Şube içinde 2 ay bile kullanılmadan imha edilmiştir. Davanın reddini istiyoruz” dedi.