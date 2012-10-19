Selçuk ve Burak'tan 'milli' açıklama

Galatasaraylı Burak Yılmaz ve Selçuk İnan, ortak bir açıklama yaparak, A Milli Futbol Takımı'nda teknik heyetin yanı sıra oyuncular Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu ile sorun yaşadıkları yönündeki haberlere tepki gösterdi.



Galatasaraylı futbolcular Burak Yılmaz ve Selçuk İnan, ortak bir açıklama yaparak, (A) Milli Futbol Takımı'nda teknik heyetin yanı sıra oyuncular Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu ile sorun yaşadıkları yönündeki haberlere tepki gösterdi.

İki futbolcu, Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinde ortak imzayla yaptıkları açıklamada, ''Bu ülkede doğmuş, yetişmiş ve TC vatandaşı olan her sporcu gibi bizler için de milli takımlarda görev yapmak, milli formayı terimiz ile ıslatmak onur ve gurur vesilesidir. Şartlar, verilen görevin süresi ve büyüklüğü ne olursa olsun hiçbir milli sporcu formasına ve kariyerine leke sürecek bir davranışta bulunmaz'' ifadelerine yer verdi.

Sarı-kırmızılı futbolcular, kendilerinin dahil olduğu hiçbir sorun ve kötü olay olmadığı halde yazılı ve görsel medyada konunun ne kalitede ve ne içerikte tartışıldığını üzülerek izlediklerini belirterek, şu görüşlere yer verdi:

''Suskunluğumuzun yanlış anlaşıldığını fark ettiğimizden bu açıklamayı yapmayı görev bildik. Bizler, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan, milli takımımızın başarısı için ter döktüğümüz sırada yaşadığımız sağlık sorununun verdiğinden daha büyük yarayı ve acıyı, medyadaki fütursuz yalanlar ve doğruymuş gibi hikaye edilen hayal ürünü senaryolar sayesinde yaşadık. Bizim ahlak düzeyimiz ve milli takım sevgimiz ile ilgili tartışma açmaya çalışan bu yalancıların ahlak seviyelerini değerlendirmeyi tüm Galatasaraylılara ve tüm spor kamuoyuna bırakıyoruz.

Açık ve net olarak ifade ediyoruz ki, bizler ne milli takımdaki bir takım arkadaşımızla ne de milli takım teknik heyeti ile en ufak bir sorun ve tartışma yaşamadık. Sevgili takım arkadaşlarımız Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ile aramızda yaşanmış hiçbir kötü olayın olmadığı gerçeğini bir kez daha vurgulayarak kamuoyu ile paylaşırız. Yaşadığımız sağlık sorunları nedeniyle milli takımda olamayışımızın bize verdiği üzüntüyü, yazdıkları yalanlarla ve televizyon programlarındaki iftira dolu konuşmaları ile büyüten kişileri, tüm Galatasaraylıların ve tüm spor camiasının bilgisine ve değerlendirmesine sunarız.''