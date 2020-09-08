Selçuk Üniversitesi'ndeki tecavüz iddiası yargıya taşınmıştı; profesör ve akademisyen açığa alındı

Konya Selçuk Üniversitesi'nde Rektörlük, “tecavüz, şantaj, hakaret ve tehdit” ile suçlanan Prof. Dr. H.S.Ç. ile şikâyetçi olan akademisyen Ö.G.H.’yi başlatılan idari soruşturmayla açığa aldı.

Konya Selçuk Üniversitesi’nde görevli iki akademisyen arasındaki iddialar yargıya taşındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmaya göre, Selçuk Üniversitesi’nde görev yapan Ö.G.H. ile H.S.Ç. arasında bir süre ilişki yaşandı. Ö.G.H. ayrılmak isteyince, Prof. Dr. H.S.Ç. tarafından tecavüze uğradığını, tehdit edildiğini iddia etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre rektörlük, akademisyenler hakkında idari soruşturma başlatıldığını ve iki kişinin açığa alındığını duyurdu. Rektörlüğün açıklaması şu şekilde: