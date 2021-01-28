Selçuk Özdağ'dan, "Saldırıyı kendileri organize etti" diyen Bahçeli'ye: İspatlarsanız siyaseti bırakarak Türkiye'yi terk edeceğim

Silahlı ve sopalı saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, uğradığı saldırı için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Suç ve suçluyu uzaklarda araştırmasınlar. Sicili kabarık bir siyasetçinin evinin balkonuna kamera yerleştirip kavga anını kayda aldırması sonra da dönüp masumiyet pozuna bürünmesi, bununla da yetinmeyip ‘Bana saldırdılar’ çığırtkanlığına tevessül etmesi bildik bir numaradır" sözlerine ilişkin konuştu.

MHP lideri Bahçeli'nin sözlerini ispatlaması durumunda özür dileyerek, Türkiye’yi terk edeceğini dile getiren Özdağ, Bahçeli’ye çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Sayın Bahçeli 20 sene milletvekilliği yaptı, 3 buçuk yıl başbakan yardımcılığı yaptı ve kendisi bu iddiasını ispat edecek. Biz evimize kamera koymuş muyuz? Kamera koysak benim sırtımı çeker, karşıdaki olayı yapanların yüzünü çeker, Burada karşıdaki olayı yapanların sırtını çekmiş benim yüzümü çekiyor. Kaçarken onların yüzü görünüyor, karşı apartmanlardan çekilmiş. Tabii kimyaları bozuldu. Bir oyunları vardı.

Şimdi benim bir teklifim var. Bakın Sayın Bahçeli, mademki ben koydum, mademki bu olayı ben yaptım, 17 dikişi ben attırdım, iki dakika ile ölümden döndüm, kolum parmaklarım kırıldı, bu şekilde bir talimat vererek bunları yaptırdım kendime. Orhan Bey’e de, Afşin Bey’e de yaptırdım. Bakın hükümeti destekliyorsunuz. Siz şu an Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı gibisiniz. Hatta ortaksınız hatta zaman zaman Cumhurbaşkanı siz oluyorsunuz. İçişleri Bakanlığı elinizde, Adalet Bakanlığı elinizde… Ortaya çıkarın ben siyasi hayatımı noktalayacağım ve bütün Türkiye’den özür dileyerek Türkiye’yi terk edeceğim ama siz siyaseti bırakacak mısınız?”

TIKLAYIN - Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili 4 şüpheli daha gözaltına alındı

TIKLAYIN - Bahçeli'den Selçuk Özdağ'a: Gündeme gelmek için kendilerine saldırı organize edenler suç ve suçluyu uzaklarda araştırmasınlar

Ne olmuştu?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu 15 Ocak 2021 Cuma günü 1,5 saat arayla saldırıya uğramıştı. Uğuroğlu'na saldırı düzenleyen 4 kişiden 3'ü yakalanırken, Özdağ'a saldıranlardan 2 kişi tutuklanmıştı. Diğer saldırganların firari olduğu belirtilmişti.

Saldırılar, eski AKP Genel Başkan Yardımcısı olan Gelecek Partisi yöneticisi Selçuk Özdağ'ın, Yeniçağ gazetesini ziyareti sırasında dile getirdiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirileri kaleme alan Orhan Uğuroğlu'nun yazısının yayımlanmasından iki gün sonraya rastladı. Eli kırılan, yaralandığı bölgeye 17 dikiş atılan Selçuk Özdağ; "Bahçeli'ye sorular sormuştum MHP yandaşları bana hakaretlerde bulundular. Bahçeli istediğini söyleyecek. Biz sorular sorduğumuz zaman bize sopalarla silahlarla saldıracaklar" diyerek saldırıdan MHP'yi sorumlu tutmuştu.