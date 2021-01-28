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Selçuk Özdağ'dan, "Saldırıyı kendileri organize etti" diyen Bahçeli'ye: İspatlarsanız siyaseti bırakarak Türkiye'yi terk edeceğim

28 Ocak 2021 17:50

Saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin saldırıyı Özdağ'ın gündeme gelmek için kendisi organize ettiği iddiasına ilişkin, “Şimdi benim bir teklifim var. İçişleri Bakanlığı elinizde, Adalet Bakanlığı elinizde… Ortaya çıkarın ben siyasi hayatımı noktalayacağım ve bütün Türkiye’den özür dileyerek Türkiye’yi terk edeceğim ama siz siyaseti bırakacak mısınız?” sözleriyle karşılık verdi.

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