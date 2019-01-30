Selçuk Kozağaçlı'nın babasının cenazesine kelepçeli götürülmesi Meclis gündeminde

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Kasım 2017’den beri cezaevinde bulunan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan eski Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı’nın babasının cenaze törenine törenine elleri kelepçeli olarak götürülmesini Meclis gündemine taşıdı.

CHP'li Başarır, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Başarır, Gül’e “Avukat Selçuk Kozağaçlı’nın babasının cenazesine elleri kelepçeli olarak götürülmesi suçsuzluk karinesine aykırı bir tutum değil midir?” sorusunu yöneltti.

Bir yılı aşkın süredir Silivri Cezaevi’nde bulunan Selçuk Kozağaçlı, hayatını kaybeden babası Ayhan Kozağaçlı’nın Konya’daki cenaze törenine elleri kelepçeli olarak götürülmüştü.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Kozağaçlı’nın cenaze törenine elleri kelepçeli olarak götürülmesini Meclis gündemine taşıyarak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

“Elleri kelepçeli olarak götürülmesi talimatını kim ya da kimler verdi”

Kozağaçlı’nın kendisine refakat eden güvenlik görevlisine kelepçelenerek cenazeye götürülmesinin, suçsuzluk karinesini kendisine hedef almış olan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında Kanunu’na aykırı bir tutum olduğunu belirten Başarır’ın yanıtlanmasını istediği soruları şu şekilde:

Avukat Selçuk Kozağaçlı’nın babasının cenazesine elleri kelepçeli olarak götürülmesi suçsuzluk karinesine aykırı bir tutum değil midir?

Kozağaçlı’nın, elleri kelepçeli olarak babasının cenazesine getirilmesindeki amaç nedir? Sözüm ona yakınlarının ve vatandaşların önünde küçük düşürülmesi mi hedeflenmiştir?

Kozağaçlı’nın elleri kelepçeli olarak götürülmesi talimatını kim ya da kimler vermiştir? Bu konuda size, daha üst makamdaki herhangi birinden yazılı ya da sözlü bir talimat gelmiş midir?

Kaçma şüphesi olmayan bir kişinin, elleri kelepçeli olarak babasını son yolculuğuna uğurlamak zorunda bırakan kişi ya da kişiler hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmamışsa, başlatılması düşünülmekte midir?