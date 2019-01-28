Selçuk Kozağaçlı babasının cenaze törenine kelepçeli götürüldü

Kasım 2017’den beri cezaevinde bulunan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan eski Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı, 26 Ocak’ta hayatını kaybeden babası Ayhan Kozağaçlı’nın cenaze törenine elleri kelepçeli olarak götürüldü.

Bir yılı aşkın süredir Silivri Cezaevinde bulunan eski Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı’nın babası Ayhan Kozağaçlı 26 Ocak’ta hayatını kaybetmişti.

Ayhan Kozağaçlı, bugün Konya Merkez Musalla Halkabi Köşk Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Selçuk Kozağaçlı cenaze törenine bir görevliyle birlikte elleri kelepçeli olarak götürüldü.

Gazeteci İsmail Saymaz, Twitter’da, Kozağaçlı’nın törene elleri kelepçeli olarak götürülmesine tepki gösterdi. Saymaz “Bu kelepçe, babasıyla vedalaşan muhalif bir avukatın ailesi, akrabaları ve arkadaşları önünde suçlu ilan edilmesi ve küçük düşürülmesidir” mesajını paylaştı.

Çağdaş Hukukçular Derneği’nin Twitter hesabından “Kelepçeleriniz yetmeyecek. Biz Kazanacağız!” paylaşımı yapıldı.