Selçuk kart cezalısı



Gaziantepspor maçında sarı kart gören Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Selçuk Şahin, önümüzdeki hafta İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında oynayamayacak.



Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig mücadelesinde 82. dakikada 1-0 yenik duruma düştüğü Gaziantepspor karşısında 85. dakikada bulduğu golle 1 puanı kurtardı.



Karşılaşmanın 82. dakikasında Erman'ın golüyle 1-0 öne geçen Gaziantepspor'a 85. dakikada kaptan Alex ile karşılık veren sarı-lacivertliler, sahasında yenilgiden döndü.



Ligin 17. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, Gaziantepspor maçını da 1-1'lik beraberlikle tamamlayarak, zirve yarışında kendi evindeki iki maçında da puan yitirince saha ve seyirci avantajını kullanamadı.



Ligde en son 16. hafta mücadelesinde Konyaspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Fenerbahçe, üst üste çıktığı iki lig maçında da galibiyete uzak kaldı.



2008-2009 sezonunun ilk lig maçında deplasmanda Gaziantepspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, rakibi karşısında rövanşı alamadı.



Ligde bundan önceki 11 maçında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, istediği 3 puana ulaşamadı, ancak yenilmezliğini sürdürdü.



Karşılaşmanın ardından tribünlerde bazı taraftar gruplarından yükselen ''Yönetim istifa'', ''Yıldırım istifa'' tezahüratlarına, taraftarların bir bölümü tepki gösterdi.



Maçın sonunda basın tribününe yakın bölümdeki kimi taraftarların gazetecilere tepkili olduğu görüldü.



JOSICO SAKATLANDI



Maça Selçuk'un yerine 79. dakikada dahil olan Josico, 5 dakikalık mücadelesinin ardından sakatlanarak oyun dışında kaldı.



84. dakikada sağ baldırını tutarak oyun alanından ayrılan Josico, soyunma odasına gitti.



Sarı-lacivertli ekip, bu dakikadan sonra sahada 10 kişiyle mücadele ederken, Fenerbahçe'nin Alex ile bulduğu gol de 10 kişi oynadığı bölümde geldi.



SELÇUK CEZALI



Gaziantepspor maçında sarı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Selçuk Şahin, bu sezon 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü.



Sarı-lacivertli futbolcu, takımının Turkcell Süper Lig'de gelecek hafta İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı mücadelede forma giyemeyecek.



ARAGONES FORVETİ ÇİFTLEDİ



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Gaziantepspor karşısında aradıkları golü bulamayınca 59. dakikadan itibaren Deivid'i oyundan alıp Semih'i dahil ederek forvet hattını çiftledi.



Sarı-lacivertli ekibin forvetinde bu dakikadan sonra Güiza ve Semih ikilisi görev yaptı.



Aragones aynı dakikada Uğur'un yerine de Kazım'ı oyuna dahil ederek takımının hücum gücünü arttırmaya çalıştı.



Fenerbahçeli taraftarlar, oyuna girme hazırlığı yapan Semih'e tezahüratlar yaparak sevgi gösterilerinde bulundu.



Fenerbahçe formasıyla 100. lig maçını oynayan Selçuk, vasatın üzerine çıkamadığı maçta 79. dakikada yerini Josico'ya bıraktı.



Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, Gaziantepspor mücadelesinde bir gol yediyse de ortaya koyduğu performansla takımının en iyileri arasında yer aldı.

